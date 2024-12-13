NYT: 2025 год станет годом переговоров по Украине

Следующий 2025 год станет годом переговоров России и Украины, несмотря на исход президентских выборов в США. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Независимо от того, кто победил на президентских выборах, конфликт на Украине, скорее всего, закончится в следующем году. <...> Эта реальность всегда означала, что 2025 год станет годом переговоров, — передает NYT.
Там добавили, что избрание Дональда Трампа президентом США может ускорить процесс мирных переговоров. В ходе своей предвыборной кампании политик заявлял о намерении прекратить конфликт на Украине до момента своей инаугурации.
Газета отмечает, что, несмотря на наличие вооружений, в украинских военных подразделениях возможно скорое сокращение числа боеспособных солдат в украинской армии. В то же время российские войска продолжают наступательные операции на востоке страны и уже успели восстановить контроль над частью территорий.
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