NYT: 2025 год станет годом переговоров по Украине

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Российские войска продолжают наступательные операции на востоке Украины
Российские войска продолжают наступательные операции на востоке Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следующий 2025 год станет годом переговоров России и Украины, несмотря на исход президентских выборов в США. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Независимо от того, кто победил на президентских выборах, конфликт на Украине, скорее всего, закончится в следующем году. <...> Эта реальность всегда означала, что 2025 год станет годом переговоров, — передает NYT

Там добавили, что избрание Дональда Трампа президентом США может ускорить процесс мирных переговоров. В ходе своей предвыборной кампании политик заявлял о намерении прекратить конфликт на Украине до момента своей инаугурации.

Газета отмечает, что, несмотря на наличие вооружений, в украинских военных подразделениях возможно скорое сокращение числа боеспособных солдат в украинской армии. В то же время российские войска продолжают наступательные операции на востоке страны и уже успели восстановить контроль над частью территорий.

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Следующий 2025 год станет годом переговоров России и Украины, несмотря на исход президентских выборов в США. Об этом сообщает газета The New York Times. «Независимо от того, кто победил на президентских выборах, конфликт на Украине, скорее всего, закончится в следующем году. <...> Эта реальность всегда означала, что 2025 год станет годом переговоров, — передает NYT.  Там добавили, что избрание Дональда Трампа президентом США может ускорить процесс мирных переговоров. В ходе своей предвыборной кампании политик заявлял о намерении прекратить конфликт на Украине до момента своей инаугурации. Газета отмечает, что, несмотря на наличие вооружений, в украинских военных подразделениях возможно скорое сокращение числа боеспособных солдат в украинской армии. В то же время российские войска продолжают наступательные операции на востоке страны и уже успели восстановить контроль над частью территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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