Суд объявил опального экс-депутата из ХМАО в розыск

Экс-депутат думы Югорска Антон Пантин был объявлен в розыск. Он не явился на судебное заседание, где рассматривали уголовное дело о клевете в отношении замглавы города Романа Ефимова. Соответствующий документ есть в распоряжении редакции.
«Суд постановил объявить подсудимого в розыск. При задержании Пантина и заключении его под стражу немедленно уведомить инициатора розыска и этапировать его в ИВС ОМВД России по Советскому району», — следует из документа.
В документе также указано, что защитники Пантина пытались убедить суд назначить экс-депутату принудительный привод из-за его нахождения в больнице. Однако не смогли предоставить доказательств, вместе с этим номер телефона Пантина недоступен. На прошлое заседание он тоже не явился. Судья пришел к выводу, что Пантин уклоняется от суда, тем самым затягивая сроки по делу.
Ранее URA.RU писало, что Пантин обвинил Ефимова в адюльтере с подчиненной и нежелании уволиться самому после якобы произошедшего секс-скандала. В отношении Пантина также велось другое уголовное дело о клевете, по которому он уже признан виновным. Он получил судимость за клевету на коллегу по депутатскому корпусу — Романа Самохвалова. Пантин написал, что депутат Самохвалов якобы устроил гонку с патрулем ГИБДД в пьяном виде, что в итоге оказалось фейком.
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