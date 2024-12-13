В Европе нашли способ, как платить за российский газ после санкций против Газпромбанка

Правительства Венгрии и Болгарии достигли соглашения относительно условий оплаты за поставки российского газа. Оно удовлетворяет интересы как Будапешта, так и Софии, и соответствует действующим нормативам, несмотря на введенные санкции против Газпромбанка. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Эта проблема решена, найдено законное финансовое решение, удовлетворяющее как болгарских партнеров, так и нашу сторону и при этом не попадающее под санкции»,— заявил Сийярто в своих соцсетях. Министр Венгрии сообщил, что страна импортирует российский газ посредством газопровода «Турецкий поток», проходящего через территорию Болгарии.
Отмечается, что основная часть газа, потребляемого Венгрией, поступает из России, при этом объем импорта за текущий год составил более 7 миллиардов кубометров. По информации министра, оплата за поставки газа осуществляется через Газпромбанк. В свою очередь, Болгария получает финансовые средства от России за транзит газа через свою территорию.
Ранее Алексей Миллер, руководитель государственной корпорации «Газпром», сообщил, что российский газ по-прежнему поступает в ряд стран, которые ранее отказались от него. По его словам, поставки газа в Австрию продолжаются через транзитные маршруты на Украине. Кроме того, экспорт российского энергетического сырья осуществляется также в южные и юго-восточные районы Европы.
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