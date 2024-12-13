Некоторые терминалы перестанут принимать карты MasterCard и Visa с 2025 года

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Т-банк рекомендует пользоваться картами «Мир»
Т-банк рекомендует пользоваться картами «Мир» Фото:

Некоторые аппараты самообслуживания Т-банка могут прекратить поддержку карт платежных систем Visa и MasterCard с 1 января 2025 года. Об этом сообщается в информационном бюллетене для клиентов банка.

«С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать карты MasterCard и Visa.», — передает «Интерфакс» сообщение банка. Представители Т-банка заверили, что проблем с онлайн-платежами возникнуть не должно.

Решение банка связано с прекращением деятельности Visa и MasterCard на территории России. Для обеспечения стабильности платежей Т-банк рекомендует использовать карту платежной системы «Мир». Тем не менее, в службах поддержки Сбербанка и ВТБ сообщили, что прием карт Visa и MasterCard будет продолжаться в обычном режиме.

Ранее стало известно, что к концу 2024 года у некоторых российских банков прекратится действие сертификатов безопасности для чипов кредитных карт Visa и Mastercard. . Однако, как отметил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия», базирующегося в ТУСУР, Руслан Пермяков, истечение срока действия сертификатов не окажет влияния на функциональность карт, передает RT.

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Некоторые аппараты самообслуживания Т-банка могут прекратить поддержку карт платежных систем Visa и MasterCard с 1 января 2025 года. Об этом сообщается в информационном бюллетене для клиентов банка. «С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать карты MasterCard и Visa.», — передает «Интерфакс» сообщение банка. Представители Т-банка заверили, что проблем с онлайн-платежами возникнуть не должно. Решение банка связано с прекращением деятельности Visa и MasterCard на территории России. Для обеспечения стабильности платежей Т-банк рекомендует использовать карту платежной системы «Мир». Тем не менее, в службах поддержки Сбербанка и ВТБ сообщили, что прием карт Visa и MasterCard будет продолжаться в обычном режиме. Ранее стало известно, что к концу 2024 года у некоторых российских банков прекратится действие сертификатов безопасности для чипов кредитных карт Visa и Mastercard. . Однако, как отметил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия», базирующегося в ТУСУР, Руслан Пермяков, истечение срока действия сертификатов не окажет влияния на функциональность карт, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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