На челябинской трассе водитель Hyundai устроил смертельное ДТП с двумя машинами

Один человек погиб при столкновении трех машин на дороге «Бишкиль-Варламово»

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На загородной автодороге в Чебаркульском районе Челябинской области вечером 13 декабря столкнулись две легковые иномарки — Hyundai Creta и Kia Rio, а также большегруз DAF. Один человек погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Hyundai Creta на участке автодороги „Бишкиль-Варламово“ не убедился в безопасности маневра при обгоне. Он столкнулся с Kia Rio, который затем врезался во встречный грузовой автомобиль DAF. В итоге водитель Kia 1965 года рождения скончался на месте происшествия», — прокомментировали в ведомстве.

Также в Госавтоинспекции пояснили, что в ДТП получила травмы пассажирка из Hyundai. Специалисты проводят все необходимые действия для установления обстоятельств происшествия.

Как сообщало URA.RU ранее, 5 ноября на автодороге «Бишкиль-Варламово» в автомобиле «ВАЗ» при столкновении погибли водитель и пассажир. Авария случилась на 27-м километре трассы.