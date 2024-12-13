На челябинской трассе водитель Hyundai устроил смертельное ДТП с двумя машинами

Один человек погиб при столкновении трех машин на дороге «Бишкиль-Варламово»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, машина дпс, автомобиль дпс, мигалка, полиция, дпс, машины дпс
Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП Фото:

На загородной автодороге в Чебаркульском районе Челябинской области вечером 13 декабря столкнулись две легковые иномарки — Hyundai Creta и Kia Rio, а также большегруз DAF. Один человек погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Hyundai Creta на участке автодороги „Бишкиль-Варламово“ не убедился в безопасности маневра при обгоне. Он столкнулся с Kia Rio, который затем врезался во встречный грузовой автомобиль DAF. В итоге водитель Kia 1965 года рождения скончался на месте происшествия», — прокомментировали в ведомстве.

Также в Госавтоинспекции пояснили, что в ДТП получила травмы пассажирка из Hyundai. Специалисты проводят все необходимые действия для установления обстоятельств происшествия.

Как сообщало URA.RU ранее, 5 ноября на автодороге «Бишкиль-Варламово» в автомобиле «ВАЗ» при столкновении погибли водитель и пассажир. Авария случилась на 27-м километре трассы.

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На загородной автодороге в Чебаркульском районе Челябинской области вечером 13 декабря столкнулись две легковые иномарки — Hyundai Creta и Kia Rio, а также большегруз DAF. Один человек погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Hyundai Creta на участке автодороги „Бишкиль-Варламово“ не убедился в безопасности маневра при обгоне. Он столкнулся с Kia Rio, который затем врезался во встречный грузовой автомобиль DAF. В итоге водитель Kia 1965 года рождения скончался на месте происшествия», — прокомментировали в ведомстве. Также в Госавтоинспекции пояснили, что в ДТП получила травмы пассажирка из Hyundai. Специалисты проводят все необходимые действия для установления обстоятельств происшествия. Как сообщало URA.RU ранее, 5 ноября на автодороге «Бишкиль-Варламово» в автомобиле «ВАЗ» при столкновении погибли водитель и пассажир. Авария случилась на 27-м километре трассы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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