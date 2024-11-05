Происшествия ДТП На челябинской дороге погибли водитель и пассажир. Видео 05 ноября 2024 в 20:44 Размер текста - 17 + В результате ДТП погибли водитель и пассажир «ВАЗа» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На челябинской автодороге «Бишкиль-Варламово» в автомобиле «ВАЗ» при столкновении погибли водитель и пассажир. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, смерть наступила на месте происшествия. «На 27-м километре трассы произошло столкновение двух автомобилей. Водитель „ВАЗа“, 55-летний мужчина, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Arkana. В результате ДТП водитель и пассажир „ВАЗа“ от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказал командир отделения ДПС Госавтоинспекции отдела МВД России «Чебаркульский» Анатолий Туманин. Погибшему пассажиру было 37 лет. В салоне находилась 38-летняя женщина, которая получила травмы и была доставлена в больницу. За рулем иномарки находился мужчина 40 лет, о состоянии которого не сообщается. По словам Туманина, авария произошла около 16:30 по местному времени. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На челябинской автодороге «Бишкиль-Варламово» в автомобиле «ВАЗ» при столкновении погибли водитель и пассажир. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, смерть наступила на месте происшествия. «На 27-м километре трассы произошло столкновение двух автомобилей. Водитель „ВАЗа“, 55-летний мужчина, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Arkana. В результате ДТП водитель и пассажир „ВАЗа“ от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказал командир отделения ДПС Госавтоинспекции отдела МВД России «Чебаркульский» Анатолий Туманин. Погибшему пассажиру было 37 лет. В салоне находилась 38-летняя женщина, которая получила травмы и была доставлена в больницу. За рулем иномарки находился мужчина 40 лет, о состоянии которого не сообщается. По словам Туманина, авария произошла около 16:30 по местному времени. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям