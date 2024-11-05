На челябинской автодороге «Бишкиль-Варламово» в автомобиле «ВАЗ» при столкновении погибли водитель и пассажир. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, смерть наступила на месте происшествия.
«На 27-м километре трассы произошло столкновение двух автомобилей. Водитель „ВАЗа“, 55-летний мужчина, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Arkana. В результате ДТП водитель и пассажир „ВАЗа“ от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказал командир отделения ДПС Госавтоинспекции отдела МВД России «Чебаркульский» Анатолий Туманин.
Погибшему пассажиру было 37 лет. В салоне находилась 38-летняя женщина, которая получила травмы и была доставлена в больницу. За рулем иномарки находился мужчина 40 лет, о состоянии которого не сообщается.
По словам Туманина, авария произошла около 16:30 по местному времени. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!