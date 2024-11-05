На челябинской дороге погибли водитель и пассажир. Видео

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, ваз, жигули, руль, дтп, брошенный автомобиль, авария
В результате ДТП погибли водитель и пассажир «ВАЗа» Фото:

На челябинской автодороге «Бишкиль-Варламово» в автомобиле «ВАЗ» при столкновении погибли водитель и пассажир. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, смерть наступила на месте происшествия.

«На 27-м километре трассы произошло столкновение двух автомобилей. Водитель „ВАЗа“, 55-летний мужчина, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Arkana. В результате ДТП водитель и пассажир „ВАЗа“ от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказал командир отделения ДПС Госавтоинспекции отдела МВД России «Чебаркульский» Анатолий Туманин.

Погибшему пассажиру было 37 лет. В салоне находилась 38-летняя женщина, которая получила травмы и была доставлена в больницу. За рулем иномарки находился мужчина 40 лет, о состоянии которого не сообщается.

По словам Туманина, авария произошла около 16:30 по местному времени. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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На челябинской автодороге «Бишкиль-Варламово» в автомобиле «ВАЗ» при столкновении погибли водитель и пассажир. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, смерть наступила на месте происшествия. «На 27-м километре трассы произошло столкновение двух автомобилей. Водитель „ВАЗа“, 55-летний мужчина, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Arkana. В результате ДТП водитель и пассажир „ВАЗа“ от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказал командир отделения ДПС Госавтоинспекции отдела МВД России «Чебаркульский» Анатолий Туманин. Погибшему пассажиру было 37 лет. В салоне находилась 38-летняя женщина, которая получила травмы и была доставлена в больницу. За рулем иномарки находился мужчина 40 лет, о состоянии которого не сообщается. По словам Туманина, авария произошла около 16:30 по местному времени. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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