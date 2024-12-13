Организаторы задрали цены на главном катке Екатеринбурга

Екатеринбуржцам придется заплатить шесть тысяч рублей, чтобы покататься на коньках в новогоднюю ночь на площади 1905 года. В эту стоимость входят три часа катания и шоу-программа. Билеты появились на сайте катка.
«В новогоднюю ночь 31 декабря с 23:00 до 2:00 каток на площади ждет гостей. Вас будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и другие волшебные герои. В полночь посмотрим традиционное новогоднее послание президента на большом экране, а затем продолжим веселиться под музыку», — рассказали организаторы в telegram-канале «Каток на площади».
В этот вечер пройдет большой концерт дуэта Флоры Бичахчян и Макса Юдина. Каток на площади еще заливают, степень его готовности — около 80%.
Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Площадка проработает до середины февраля. У жителей также будет возможность покататься бесплатно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!