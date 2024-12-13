Организаторы задрали цены на главном катке Екатеринбурга

Новогодняя ночь на катке в центре Екатеринбурга обойдется в 6000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Каток «Северное сияние» в Парке Маяковского. Екатеринбург, каток, парк маяковского, цпкио, каток северное сияние
В стоимость билета входит три часа катания (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржцам придется заплатить шесть тысяч рублей, чтобы покататься на коньках в новогоднюю ночь на площади 1905 года. В эту стоимость входят три часа катания и шоу-программа. Билеты появились на сайте катка.

«В новогоднюю ночь 31 декабря с 23:00 до 2:00 каток на площади ждет гостей. Вас будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и другие волшебные герои. В полночь посмотрим традиционное новогоднее послание президента на большом экране, а затем продолжим веселиться под музыку», — рассказали организаторы в telegram-канале «Каток на площади».

В этот вечер пройдет большой концерт дуэта Флоры Бичахчян и Макса Юдина. Каток на площади еще заливают, степень его готовности — около 80%.

Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Площадка проработает до середины февраля. У жителей также будет возможность покататься бесплатно.

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Екатеринбуржцам придется заплатить шесть тысяч рублей, чтобы покататься на коньках в новогоднюю ночь на площади 1905 года. В эту стоимость входят три часа катания и шоу-программа. Билеты появились на сайте катка. «В новогоднюю ночь 31 декабря с 23:00 до 2:00 каток на площади ждет гостей. Вас будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и другие волшебные герои. В полночь посмотрим традиционное новогоднее послание президента на большом экране, а затем продолжим веселиться под музыку», — рассказали организаторы в telegram-канале «Каток на площади». В этот вечер пройдет большой концерт дуэта Флоры Бичахчян и Макса Юдина. Каток на площади еще заливают, степень его готовности — около 80%. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Площадка проработает до середины февраля. У жителей также будет возможность покататься бесплатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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