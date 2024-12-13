К спору супруги экс-владельца ЧЭМК Антипова подключили прокуратуру Москвы

К судебным разбирательствам с Антиповой подключилась прокуратура Москвы Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Прокуратура Москвы выступит третьим лицом в судебном споре Людмилы Антиповой, супруги и экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова, с Федеральной службой судебных приставов. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда Москвы.

«От прокуратуры города Москвы поступило ходатайство о вступлении в дело. Заявитель возражал по заявленному ходатайству. Судебный пристав-исполнитель поддержал ходатайство прокуратуры города Москвы», — говорится в решении суда. Следующее заседание состоится 3 февраля.

Антипова считает, что приставы неправильно оценили принадлежащие ей акции компании «Эталон». Именно в этой компании был сосредоточен основной пакет акций ЧЭМК, владели которым Людмила и Юрий Антиповы, а также их дети. Согласно документам суда, Антипова затребовала независимую оценку стоимости акций и привлекла к этому компанию «Бизнес-новация» из Тюмени.

Сам комбинат национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Поводом для национализации стали возможные нарушения, допущенные во время приватизации ЧЭМК. На счета и имущество Антиповых наложен арест. Юрий Антипов также оспаривает действия приставов, но делает это отдельно от супруги.

С членов семьи Антиповых взыскивают по 46,6 млрд рублей с каждого в качестве убытков, понесенных государством. Людмиле Антиповой единственной удалось пока остановить процесс по взысканию этой суммы.