Блогер Гогуа допустил ограничение работы WhatsApp в РФ

13 декабря 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Пока WhatsApp удается вести взвешенную политику в плане взаимодействия с регуляторами Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России возможно ограничение WhatsApp в случае нарушений им законодательства страны, которые допустил заблокированный 13 декабря мессенджер Viber. Об этом заявил эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий и блогер Илья Гогуа. «На данный момент напрямую об этом не заявляется, но подобный сценарий возможен, если платформа допустит аналогичные нарушения», — отметил Илья Гогуа. Он подчеркнул, что для предотвращения конфликтов с регуляторами WhatsApp должен строго соблюдать требования российского законодательства, включая хранение данных на территории страны, оперативную реакцию на запросы и удаление противоправного контента. По словам Гогуа, WhatsApp пока успешно избегает прямых конфликтов с надзорными органами, ведя взвешенную политику и активно борясь с мошенническими активностями на своей платформе. Это позволяет сервису поддерживать стабильную работу в России, в отличие от других мессенджеров. Как сообщало URA.RU ранее, в России за нарушение закона ограничили доступ к мессенджеру Viber. Роскомнадзор запретил его функционал в пределах страны «в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России возможно ограничение WhatsApp в случае нарушений им законодательства страны, которые допустил заблокированный 13 декабря мессенджер Viber. Об этом заявил эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий и блогер Илья Гогуа. «На данный момент напрямую об этом не заявляется, но подобный сценарий возможен, если платформа допустит аналогичные нарушения», — отметил Илья Гогуа. Он подчеркнул, что для предотвращения конфликтов с регуляторами WhatsApp должен строго соблюдать требования российского законодательства, включая хранение данных на территории страны, оперативную реакцию на запросы и удаление противоправного контента. По словам Гогуа, WhatsApp пока успешно избегает прямых конфликтов с надзорными органами, ведя взвешенную политику и активно борясь с мошенническими активностями на своей платформе. Это позволяет сервису поддерживать стабильную работу в России, в отличие от других мессенджеров. Как сообщало URA.RU ранее, в России за нарушение закона ограничили доступ к мессенджеру Viber. Роскомнадзор запретил его функционал в пределах страны «в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации».