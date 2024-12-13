Блогер Гогуа допустил ограничение работы WhatsApp в РФ

В России возможно ограничение WhatsApp в случае нарушений им законодательства страны, которые допустил заблокированный 13 декабря мессенджер Viber. Об этом заявил эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий и блогер Илья Гогуа.
«На данный момент напрямую об этом не заявляется, но подобный сценарий возможен, если платформа допустит аналогичные нарушения», — отметил Илья Гогуа. Он подчеркнул, что для предотвращения конфликтов с регуляторами WhatsApp должен строго соблюдать требования российского законодательства, включая хранение данных на территории страны, оперативную реакцию на запросы и удаление противоправного контента.
По словам Гогуа, WhatsApp пока успешно избегает прямых конфликтов с надзорными органами, ведя взвешенную политику и активно борясь с мошенническими активностями на своей платформе. Это позволяет сервису поддерживать стабильную работу в России, в отличие от других мессенджеров.
Как сообщало URA.RU ранее, в России за нарушение закона ограничили доступ к мессенджеру Viber. Роскомнадзор запретил его функционал в пределах страны «в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации».
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