Блогер Гогуа допустил ограничение работы WhatsApp в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Мета", Whatsapp, соцсети. Москва, whatsapp, вотсап, watsapp, wathsapp
Пока WhatsApp удается вести взвешенную политику в плане взаимодействия с регуляторами Фото:

В России возможно ограничение WhatsApp в случае нарушений им законодательства страны, которые допустил заблокированный 13 декабря мессенджер Viber. Об этом заявил эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий и блогер Илья Гогуа.

«На данный момент напрямую об этом не заявляется, но подобный сценарий возможен, если платформа допустит аналогичные нарушения», — отметил Илья Гогуа. Он подчеркнул, что для предотвращения конфликтов с регуляторами WhatsApp должен строго соблюдать требования российского законодательства, включая хранение данных на территории страны, оперативную реакцию на запросы и удаление противоправного контента.

По словам Гогуа, WhatsApp пока успешно избегает прямых конфликтов с надзорными органами, ведя взвешенную политику и активно борясь с мошенническими активностями на своей платформе. Это позволяет сервису поддерживать стабильную работу в России, в отличие от других мессенджеров.

Как сообщало URA.RU ранее, в России за нарушение закона ограничили доступ к мессенджеру Viber. Роскомнадзор запретил его функционал в пределах страны «в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации».

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В России возможно ограничение WhatsApp в случае нарушений им законодательства страны, которые допустил заблокированный 13 декабря мессенджер Viber. Об этом заявил эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий и блогер Илья Гогуа. «На данный момент напрямую об этом не заявляется, но подобный сценарий возможен, если платформа допустит аналогичные нарушения», — отметил Илья Гогуа. Он подчеркнул, что для предотвращения конфликтов с регуляторами WhatsApp должен строго соблюдать требования российского законодательства, включая хранение данных на территории страны, оперативную реакцию на запросы и удаление противоправного контента. По словам Гогуа, WhatsApp пока успешно избегает прямых конфликтов с надзорными органами, ведя взвешенную политику и активно борясь с мошенническими активностями на своей платформе. Это позволяет сервису поддерживать стабильную работу в России, в отличие от других мессенджеров. Как сообщало URA.RU ранее, в России за нарушение закона ограничили доступ к мессенджеру Viber. Роскомнадзор запретил его функционал в пределах страны «в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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