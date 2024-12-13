В РФ предложили безопасную и качественную замену попавшему под ограничения Viber

Блогер Гогуа считает Telegram наиболее безопасным мессенджером
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Telegram является хорошей заменой Viber
Telegram является хорошей заменой Viber Фото:

В России попал под ограничения мессенджер Viber, однако если искать ему качественную замену, то по безопасности и удобству Telegram и платформа «ВКонтакте» показывают более достойный уровень. Об этом рассказал URA.RU эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» и блогер Илья Гогуа.

«На российском рынке сегодня существует качественная альтернатива, которая не уступает Viber по функционалу. Речь идет о платформе „ВКонтакте“, предлагающая полноценный мессенджер с поддержкой голосовых/видеозвонков и текстовых чатов. Еще одним вариантом является Telegram, который остается популярным среди более технически подготовленных пользователей», — пояснил Гогуа.

По мнению эксперта, «ВКонтакте» предпочтительнее для населения страны, поскольку эта платформа глубоко интегрирована с российской цифровой экосистемой. Он добавил, что ограничение Viber вряд ли скажется на качестве связи и удобстве пользователей, особенно при наличии столь мощных отечественных решений.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к Viber в пределах России из-за слабой системы безопасности мессенджера. Причиной стало нарушение мессенджером российских законодательных норм.

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В России попал под ограничения мессенджер Viber, однако если искать ему качественную замену, то по безопасности и удобству Telegram и платформа «ВКонтакте» показывают более достойный уровень. Об этом рассказал URA.RU эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» и блогер Илья Гогуа. «На российском рынке сегодня существует качественная альтернатива, которая не уступает Viber по функционалу. Речь идет о платформе „ВКонтакте“, предлагающая полноценный мессенджер с поддержкой голосовых/видеозвонков и текстовых чатов. Еще одним вариантом является Telegram, который остается популярным среди более технически подготовленных пользователей», — пояснил Гогуа. По мнению эксперта, «ВКонтакте» предпочтительнее для населения страны, поскольку эта платформа глубоко интегрирована с российской цифровой экосистемой. Он добавил, что ограничение Viber вряд ли скажется на качестве связи и удобстве пользователей, особенно при наличии столь мощных отечественных решений. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к Viber в пределах России из-за слабой системы безопасности мессенджера. Причиной стало нарушение мессенджером российских законодательных норм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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