В РФ предложили безопасную и качественную замену попавшему под ограничения Viber

В России попал под ограничения мессенджер Viber, однако если искать ему качественную замену, то по безопасности и удобству Telegram и платформа «ВКонтакте» показывают более достойный уровень. Об этом рассказал URA.RU эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» и блогер Илья Гогуа.
«На российском рынке сегодня существует качественная альтернатива, которая не уступает Viber по функционалу. Речь идет о платформе „ВКонтакте“, предлагающая полноценный мессенджер с поддержкой голосовых/видеозвонков и текстовых чатов. Еще одним вариантом является Telegram, который остается популярным среди более технически подготовленных пользователей», — пояснил Гогуа.
По мнению эксперта, «ВКонтакте» предпочтительнее для населения страны, поскольку эта платформа глубоко интегрирована с российской цифровой экосистемой. Он добавил, что ограничение Viber вряд ли скажется на качестве связи и удобстве пользователей, особенно при наличии столь мощных отечественных решений.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к Viber в пределах России из-за слабой системы безопасности мессенджера. Причиной стало нарушение мессенджером российских законодательных норм.
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