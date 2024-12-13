NBC: Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня на Украине

14 декабря 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

Трамп заявил, что хочет прекратить боевые действия на Украине Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Избранный президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, планирует добиться прекращения боевых действий на Украине в первый же день своей работы на новом посту. Об этом сообщает телеканал NBC News. «Трамп по-настоящему серьезно хочет добиться прекращения огня в первый день», — передает телеканал со ссылкой на осведомленный источник. NBC утверждает, что Трамп прилагает все усилия, чтобы прекратить боевые действия. По данным NBC, команда Трампа уже предпринимает активные шаги для реализации этого плана, несмотря на существующие препятствия. В частности, они стремятся организовать временную паузу в боевых действиях, чтобы открыть дорогу к мирным переговорам. В 2025 году ожидается, что Россия и Украина вступят в стадию переговоров, что будет происходить независимо от результатов президентских выборов в США, как сообщает издание The New York Times. В период предвыборной кампании Трамп выразил свое стремление разрешить украинский конфликт до даты своей официальной инаугурации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избранный президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, планирует добиться прекращения боевых действий на Украине в первый же день своей работы на новом посту. Об этом сообщает телеканал NBC News. «Трамп по-настоящему серьезно хочет добиться прекращения огня в первый день», — передает телеканал со ссылкой на осведомленный источник. NBC утверждает, что Трамп прилагает все усилия, чтобы прекратить боевые действия. По данным NBC, команда Трампа уже предпринимает активные шаги для реализации этого плана, несмотря на существующие препятствия. В частности, они стремятся организовать временную паузу в боевых действиях, чтобы открыть дорогу к мирным переговорам. В 2025 году ожидается, что Россия и Украина вступят в стадию переговоров, что будет происходить независимо от результатов президентских выборов в США, как сообщает издание The New York Times. В период предвыборной кампании Трамп выразил свое стремление разрешить украинский конфликт до даты своей официальной инаугурации.