Бойцы РФ ликвидировали иностранных наемников под ЛНР

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Бойцы РФ ликвидировали подразделение колумбийских наемников под ЛНР
Бойцы РФ ликвидировали подразделение колумбийских наемников под ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование ВСУ задействовало наемников из латиноамериканских стран в боевых действиях на территории ЛНР и Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, уточнив, что российские военнослужащие ликвидировали колумбийских наемников под Луганском.

«Если мы конкретно говорим за случаи участия в боях в Грековке колумбийских наемников, то представители латиноамериканских стран однозначно присутствуют… Поступила информация о том, что в Грековке ликвидировано подразделение колумбийских наемников — я абсолютно этому не удивлен», — сказал Марочко в беседе с ТАСС.

Военный эксперт подчеркнул, что наличие уроженцев Латинской Америки подтверждается «достоверными фактами», включая находки тел убитых боевиков, шевронов и литературы. Также Марочко отметил, что часто данные лица маскируются под украинские имена в официальных документах, несмотря на их неевропейскую внешность.

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Командование ВСУ задействовало наемников из латиноамериканских стран в боевых действиях на территории ЛНР и Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, уточнив, что российские военнослужащие ликвидировали колумбийских наемников под Луганском. «Если мы конкретно говорим за случаи участия в боях в Грековке колумбийских наемников, то представители латиноамериканских стран однозначно присутствуют… Поступила информация о том, что в Грековке ликвидировано подразделение колумбийских наемников — я абсолютно этому не удивлен», — сказал Марочко в беседе с ТАСС. Военный эксперт подчеркнул, что наличие уроженцев Латинской Америки подтверждается «достоверными фактами», включая находки тел убитых боевиков, шевронов и литературы. Также Марочко отметил, что часто данные лица маскируются под украинские имена в официальных документах, несмотря на их неевропейскую внешность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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