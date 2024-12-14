Командование ВСУ задействовало наемников из латиноамериканских стран в боевых действиях на территории ЛНР и Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, уточнив, что российские военнослужащие ликвидировали колумбийских наемников под Луганском.
«Если мы конкретно говорим за случаи участия в боях в Грековке колумбийских наемников, то представители латиноамериканских стран однозначно присутствуют… Поступила информация о том, что в Грековке ликвидировано подразделение колумбийских наемников — я абсолютно этому не удивлен», — сказал Марочко в беседе с ТАСС.
Военный эксперт подчеркнул, что наличие уроженцев Латинской Америки подтверждается «достоверными фактами», включая находки тел убитых боевиков, шевронов и литературы. Также Марочко отметил, что часто данные лица маскируются под украинские имена в официальных документах, несмотря на их неевропейскую внешность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.