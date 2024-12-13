Украинцев хотят лишить пособий в Германии

Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в случае своей победы на предстоящих досрочных выборах в бундестаг планирует перестать выплачивать пособия по безработице новоприбывшим украинцам. Это следует из черновиков предвыборной программы блока.
«Союз [ХДС/ХСС] также хочет ужесточить свою политику в отношении беженцев из Украины... Новоприбывшие беженцы с Украины больше не будут получать пособия по безработице», — сообщает немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на черновик предвыборной программы ХДС/ХСС. Однако, при этом, украинские беженцы смогут получать пособия в соответствии с законом о пособиях для просителей убежища.
Отмечается, что также блок собирается прекратить прием нелегальных мигрантов в ФРГ. Планируется значительное сокращение социальных пособий для лиц, подлежащих высылке из Германии, они ограничиваются до минимума: предоставляться будет лишь необходимое для жизни по принципу «кровать, хлеб и мыло». По мнению авторов программы, нелегальные мигранты перегружают возможности страны по интеграции мигрантов в общество, а ФРГ тем временем нуждается в квалифицированных иностранных кадрах.
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