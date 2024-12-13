Западные лидеры согласились с мнением главы МИД РФ Сергея Лаврова касательно глобального мирового противостояния между Западом, цепляющимся за гегемонию США, и свободным миром — Россией и Китаем. Именно борьба этих двух миров, по словам Лаврова, порождает большое количество конфликтов.
«Лидеры на Западе в целом согласны с мнением Лаврова о том, что мир все больше разделяется на два враждующих лагеря», — сообщает американское издание The Wall Street Journal. По их данным, в мире больше нет отдельных столкновений, они все связаны, и политики сходятся во мнении, что конфликты между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии могут быть «первыми выстрелами Третьей Мировой войны». Глава МИД Чехии Ян Липавский отмечал, что в последнее время «наступила эпоха глобальной конфронтации» и все конфликты сегодня взаимосвязаны, его слова приводятся в издании.
Там также отмечается, что именно агрессивная политика США в отношении России, Китая, КНДР и Ирана по отдельности подтолкнули их к сотрудничеству. Это изданию подтвердил и директор Китайского института в Университете Фудань в Шанхае Чжан Вэйвэй. Он подчеркнул, что союз РФ и Китая, в частности, подкрепляется не только совместным противостоянием со Штатами, но и внутренней и экономической поддержкой друг друга. Соучредитель аналитического центра по вопросам управления и политики в Тегеране Сейед Эмамиан добавил, что такая логика применима и в отношении России и Ирана.
Лавров говорил о глобальном противостоянии в 80-минутном интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава МИД РФ рассказал, что против РФ ведется гибридная война, при этом Россия войны со Штатами не желает. Также Лавров еще раз подчеркнул причины начала спецоперации, готовность России к переговорам и ее условия, необходимые для достижения мира. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
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