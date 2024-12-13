13 декабря 2024

В Британии указали на нелепый вид Зеленского на фоне Трампа

Spiked: низкий Зеленский нелепо смотрится на фото с высоким Трампом
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский из-за своего компактного телосложения смотрится проигрышно на фоне Трампа
Зеленский из-за своего компактного телосложения смотрится проигрышно на фоне Трампа Фото:

Лидер Украины Владимир Зеленский выглядел нелепо на фото с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом из-за своего низкого роста. Такое мнение выразили британские журналисты.

«Трамп — крупный человек, а Зеленский — компактный, что не способствует хорошим фотографиям», — говорится в материале Spiked. По словам авторов статьи, из-за разницы в росте и телосложении Зеленский выглядел потерянным на совместных фотографиях с Трампом во время их встречи в Париже.

В Париже 8 декабря прошла встреча Зеленского, Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона. Основной акцент в разговорах был сделан на необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине и достижения справедливого мира. В том числе обсуждались такие темы, как ситуация на поле боя, условия для мирного урегулирования и благополучие украинских граждан. Как прошла встреча — в фоторепортаже URA.RU.

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Лидер Украины Владимир Зеленский выглядел нелепо на фото с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом из-за своего низкого роста. Такое мнение выразили британские журналисты. «Трамп — крупный человек, а Зеленский — компактный, что не способствует хорошим фотографиям», — говорится в материале Spiked. По словам авторов статьи, из-за разницы в росте и телосложении Зеленский выглядел потерянным на совместных фотографиях с Трампом во время их встречи в Париже. В Париже 8 декабря прошла встреча Зеленского, Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона. Основной акцент в разговорах был сделан на необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине и достижения справедливого мира. В том числе обсуждались такие темы, как ситуация на поле боя, условия для мирного урегулирования и благополучие украинских граждан. Как прошла встреча — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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