В Британии указали на нелепый вид Зеленского на фоне Трампа

Лидер Украины Владимир Зеленский выглядел нелепо на фото с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом из-за своего низкого роста. Такое мнение выразили британские журналисты.
«Трамп — крупный человек, а Зеленский — компактный, что не способствует хорошим фотографиям», — говорится в материале Spiked. По словам авторов статьи, из-за разницы в росте и телосложении Зеленский выглядел потерянным на совместных фотографиях с Трампом во время их встречи в Париже.
В Париже 8 декабря прошла встреча Зеленского, Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона. Основной акцент в разговорах был сделан на необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине и достижения справедливого мира. В том числе обсуждались такие темы, как ситуация на поле боя, условия для мирного урегулирования и благополучие украинских граждан. Как прошла встреча — в фоторепортаже URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.