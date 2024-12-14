Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Владимир Путин встретился с Нурсултаном Назарбаевым (фото из архива)
Глава РФ Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, добавив, что политики встречались в Ново-Огареве.
«В Ново-Огареве состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — написали на сайте Кремля. Подробности встречи и темы диалога пока неизвестны.
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