Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Назарбаевым

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Владимир Путин встретился с Нурсултаном Назарбаевым (фото из архива)
Владимир Путин встретился с Нурсултаном Назарбаевым (фото из архива) Фото:

Глава РФ Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, добавив, что политики встречались в Ново-Огареве.

«В Ново-Огареве состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — написали на сайте Кремля. Подробности встречи и темы диалога пока неизвестны.

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Глава РФ Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, добавив, что политики встречались в Ново-Огареве. «В Ново-Огареве состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — написали на сайте Кремля. Подробности встречи и темы диалога пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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