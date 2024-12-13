13 декабря 2024

Появились фото главного свердловского военкомата, который пытались поджечь

В главном свердловском военкомате сожгли двери коктейлями Молотова
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Неизвестный кинул в военкомат бутылки с зажигательной смесью (архивное фото)
Неизвестный кинул в военкомат бутылки с зажигательной смесью (архивное фото) Фото:

Появились фотографии военкомата Свердловской области на проспекте Ленина в Екатеринбурге, который вечером 13 декабря неизвестный пытался поджечь коктейлями Молотова. Снимками с места происшествия поделился читатель URA.RU.

На кадрах заметно, что во входной группе было разбито одно из стекол. Помимо этого, огонь распространился и на одну из дверей, которая покрылась сажей. О других последствиях атаки неизвестно.

Неизвестный пытался поджечь здание, кинув минимум две бутылки с зажигательной смесью. Ранее представители военкомата отказались комментировать URA.RU произошедшее. В полиции на запрос корреспондента также не ответили.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появились фотографии военкомата Свердловской области на проспекте Ленина в Екатеринбурге, который вечером 13 декабря неизвестный пытался поджечь коктейлями Молотова. Снимками с места происшествия поделился читатель URA.RU. На кадрах заметно, что во входной группе было разбито одно из стекол. Помимо этого, огонь распространился и на одну из дверей, которая покрылась сажей. О других последствиях атаки неизвестно. Неизвестный пытался поджечь здание, кинув минимум две бутылки с зажигательной смесью. Ранее представители военкомата отказались комментировать URA.RU произошедшее. В полиции на запрос корреспондента также не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...