Появились фото главного свердловского военкомата, который пытались поджечь

Появились фотографии военкомата Свердловской области на проспекте Ленина в Екатеринбурге, который вечером 13 декабря неизвестный пытался поджечь коктейлями Молотова. Снимками с места происшествия поделился читатель URA.RU.
На кадрах заметно, что во входной группе было разбито одно из стекол. Помимо этого, огонь распространился и на одну из дверей, которая покрылась сажей. О других последствиях атаки неизвестно.
Неизвестный пытался поджечь здание, кинув минимум две бутылки с зажигательной смесью. Ранее представители военкомата отказались комментировать URA.RU произошедшее. В полиции на запрос корреспондента также не ответили.
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