13 декабря 2024

Главный свердловский военкомат атаковали с коктейлями Молотова. Видео

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Выставка "Концерт для кисти и банки с краской" в "Свитере". Екатеринбург, коктейль молотова
В военкомат Свердловской области кинули коктейлем Молотова (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 13 ноября неизвестный пытался поджечь коктейлями Молотова здание военкомата Свердловской области на проспекте Ленина. Об этом URA.RU рассказал очевидец — и поделился видео.

На кадрах видно, как парень минимум дважды запускает бутылку с зажигательной семью во входную группу. А затем скрывается. Представители военкомата отказались комментировать URA.RU произошедшее. В полиции корреспонденту заявили, что пока не располагают информацией по теме.

Последний такой инцидент произошел в августе 2023-го. Алексей Белозерский, совершивший поджог, сам сдался полиции и попал под суд. Он мог стать жертвой мошенников из Украины.

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В Екатеринбурге вечером 13 ноября неизвестный пытался поджечь коктейлями Молотова здание военкомата Свердловской области на проспекте Ленина. Об этом URA.RU рассказал очевидец — и поделился видео. На кадрах видно, как парень минимум дважды запускает бутылку с зажигательной семью во входную группу. А затем скрывается. Представители военкомата отказались комментировать URA.RU произошедшее. В полиции корреспонденту заявили, что пока не располагают информацией по теме. Последний такой инцидент произошел в августе 2023-го. Алексей Белозерский, совершивший поджог, сам сдался полиции и попал под суд. Он мог стать жертвой мошенников из Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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