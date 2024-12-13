Главный свердловский военкомат атаковали с коктейлями Молотова. Видео

14 декабря 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

В военкомат Свердловской области кинули коктейлем Молотова (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге вечером 13 ноября неизвестный пытался поджечь коктейлями Молотова здание военкомата Свердловской области на проспекте Ленина. Об этом URA.RU рассказал очевидец — и поделился видео. На кадрах видно, как парень минимум дважды запускает бутылку с зажигательной семью во входную группу. А затем скрывается. Представители военкомата отказались комментировать URA.RU произошедшее. В полиции корреспонденту заявили, что пока не располагают информацией по теме. Последний такой инцидент произошел в августе 2023-го. Алексей Белозерский, совершивший поджог, сам сдался полиции и попал под суд. Он мог стать жертвой мошенников из Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 13 ноября неизвестный пытался поджечь коктейлями Молотова здание военкомата Свердловской области на проспекте Ленина. Об этом URA.RU рассказал очевидец — и поделился видео. На кадрах видно, как парень минимум дважды запускает бутылку с зажигательной семью во входную группу. А затем скрывается. Представители военкомата отказались комментировать URA.RU произошедшее. В полиции корреспонденту заявили, что пока не располагают информацией по теме. Последний такой инцидент произошел в августе 2023-го. Алексей Белозерский, совершивший поджог, сам сдался полиции и попал под суд. Он мог стать жертвой мошенников из Украины.