В Екатеринбурге вечером 13 ноября неизвестный пытался поджечь коктейлями Молотова здание военкомата Свердловской области на проспекте Ленина. Об этом URA.RU рассказал очевидец — и поделился видео.
На кадрах видно, как парень минимум дважды запускает бутылку с зажигательной семью во входную группу. А затем скрывается. Представители военкомата отказались комментировать URA.RU произошедшее. В полиции корреспонденту заявили, что пока не располагают информацией по теме.
Последний такой инцидент произошел в августе 2023-го. Алексей Белозерский, совершивший поджог, сам сдался полиции и попал под суд. Он мог стать жертвой мошенников из Украины.
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