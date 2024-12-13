13 декабря 2024

Двух мигрантов поймали на сбыте наркотиков в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из мигрантов-наркоторговцев находился в России с нарушением режима пребывания
Один из мигрантов-наркоторговцев находился в России с нарушением режима пребывания Фото:

Распространителей наркотических средств задержали в Челябинске. У одного из них при себе было 14 свертков с запрещенным веществом. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.

«Управление по контролю за оборотом наркотиков задержало двоих граждан из Средней Азии, причастных к сбыту наркотических средств. При личном досмотре у одного изъято 14 свертков массой более 5,5 грамма», — сообщили в областном главке МВД.

В полиции уточнили, что также были найдены места закладок. В них хранился товар для будущих покупателей. Правоохранителям удалось установить, что распространители наркотиков работали на интернет-магазин.

Один из задержанных находился на территории России незаконно. Возбуждено уголовное дело. Наказание подозреваемые будут отбывать в РФ. После этого их депортируют на родину. 

Как URA.RU писало ранее, полицейским удалось задержать крупного наркоторговца из Пермского края. Он вез в Челябинск три с половиной килограмма «синтетики» с целью дальнейшего сбыта.

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Распространителей наркотических средств задержали в Челябинске. У одного из них при себе было 14 свертков с запрещенным веществом. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по региону. «Управление по контролю за оборотом наркотиков задержало двоих граждан из Средней Азии, причастных к сбыту наркотических средств. При личном досмотре у одного изъято 14 свертков массой более 5,5 грамма», — сообщили в областном главке МВД. В полиции уточнили, что также были найдены места закладок. В них хранился товар для будущих покупателей. Правоохранителям удалось установить, что распространители наркотиков работали на интернет-магазин. Один из задержанных находился на территории России незаконно. Возбуждено уголовное дело. Наказание подозреваемые будут отбывать в РФ. После этого их депортируют на родину.  Как URA.RU писало ранее, полицейским удалось задержать крупного наркоторговца из Пермского края. Он вез в Челябинск три с половиной килограмма «синтетики» с целью дальнейшего сбыта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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