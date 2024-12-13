Распространителей наркотических средств задержали в Челябинске. У одного из них при себе было 14 свертков с запрещенным веществом. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.
«Управление по контролю за оборотом наркотиков задержало двоих граждан из Средней Азии, причастных к сбыту наркотических средств. При личном досмотре у одного изъято 14 свертков массой более 5,5 грамма», — сообщили в областном главке МВД.
В полиции уточнили, что также были найдены места закладок. В них хранился товар для будущих покупателей. Правоохранителям удалось установить, что распространители наркотиков работали на интернет-магазин.
Один из задержанных находился на территории России незаконно. Возбуждено уголовное дело. Наказание подозреваемые будут отбывать в РФ. После этого их депортируют на родину.
Как URA.RU писало ранее, полицейским удалось задержать крупного наркоторговца из Пермского края. Он вез в Челябинск три с половиной килограмма «синтетики» с целью дальнейшего сбыта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!