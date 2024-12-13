13 декабря 2024

Свердловские трассы очищали от снега больше 400 машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Региональные трассы очищали от снега 422 машины (архивное фото)
Региональные трассы очищали от снега 422 машины (архивное фото) Фото:

Последствия мощнейшего снегопада, накрывшего Свердловскую область 13 декабря, на региональных дорогах ликвидировали 422 спецмашины. Об этом сообщает областное управление автомобильных дорог.

«На региональных трассах в минувшие сутки работали: 270 комбинированных дорожных машин, 35 автомобилей с отвалом, 59 автогрейдеров, 58 единиц прочей техники», — сообщили в управлении. Его слова приводит департамент информационной политики региона.

Помимо этого дороги посыпали 7,4 тысячами тонн пескосоляной смеси и 123 тоннами песка. Сейчас техника продолжает приводить в порядок областные дороги. Низкое сцепление с трассой заметили 25 метеопостов из 57. Всего на региональных дорогах за сутки выпало до четырех сантиметров снега.

Долгожданный предновогодний снегопад парализовал Екатеринбург — в городе появились десятибалльные пробки, взлетели цены на такси и появились снежные накаты. Коммунальщики начали расчищать городские дороги еще утром, однако оперативно убрать осадки не получилось.

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Последствия мощнейшего снегопада, накрывшего Свердловскую область 13 декабря, на региональных дорогах ликвидировали 422 спецмашины. Об этом сообщает областное управление автомобильных дорог. «На региональных трассах в минувшие сутки работали: 270 комбинированных дорожных машин, 35 автомобилей с отвалом, 59 автогрейдеров, 58 единиц прочей техники», — сообщили в управлении. Его слова приводит департамент информационной политики региона. Помимо этого дороги посыпали 7,4 тысячами тонн пескосоляной смеси и 123 тоннами песка. Сейчас техника продолжает приводить в порядок областные дороги. Низкое сцепление с трассой заметили 25 метеопостов из 57. Всего на региональных дорогах за сутки выпало до четырех сантиметров снега. Долгожданный предновогодний снегопад парализовал Екатеринбург — в городе появились десятибалльные пробки, взлетели цены на такси и появились снежные накаты. Коммунальщики начали расчищать городские дороги еще утром, однако оперативно убрать осадки не получилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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