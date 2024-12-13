Свердловские трассы очищали от снега больше 400 машин

Последствия мощнейшего снегопада, накрывшего Свердловскую область 13 декабря, на региональных дорогах ликвидировали 422 спецмашины. Об этом сообщает областное управление автомобильных дорог.
«На региональных трассах в минувшие сутки работали: 270 комбинированных дорожных машин, 35 автомобилей с отвалом, 59 автогрейдеров, 58 единиц прочей техники», — сообщили в управлении. Его слова приводит департамент информационной политики региона.
Помимо этого дороги посыпали 7,4 тысячами тонн пескосоляной смеси и 123 тоннами песка. Сейчас техника продолжает приводить в порядок областные дороги. Низкое сцепление с трассой заметили 25 метеопостов из 57. Всего на региональных дорогах за сутки выпало до четырех сантиметров снега.
Долгожданный предновогодний снегопад парализовал Екатеринбург — в городе появились десятибалльные пробки, взлетели цены на такси и появились снежные накаты. Коммунальщики начали расчищать городские дороги еще утром, однако оперативно убрать осадки не получилось.
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