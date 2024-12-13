Из-за снегопада на улицы Екатеринбурга вывели 165 единиц техники

Снег в Екатеринбурге может продолжить идти и 14 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

В пятницу, 13 декабря, Екатеринбург накрыл долгожданный предновогодний снегопад. Из-за осадков взлетели цены на такси, а на дорогах снизилась видимость. На улицах работает спецтехника, а местами лежат снежные кучи. Как передают корреспонденты URA.RU сразу из нескольких районов, город стоит в девятибалльных пробках.

Ленинский район

Утром коммунальщики вышли расчищать дороги. По данным мэрии, на улицах города работают 353 дорожных рабочих и 165 единиц техники. Среди них 55 тракторов и 38 самосвалов. В МЧС сообщили, что местами в Свердловской области снег продолжится и в субботу, 14 декабря.

Вблизи «Гринвича» рабочей техники нет, а на светофорах могут возникать небольшие пробки. На площади 1905 года — около городской администрации — ездят тракторы, а рабочие вышли на уборку. Несмотря на снегопад, в Историческом сквере продолжается стройка ледового городка.

Верх-Исетский район

На улице Бебеля возле ЖК «Нагорный» наблюдается интенсивное движение, но больших пробок нет. На тротуарах много снега, из-за чего пешеходам стало сложнее передвигаться. При этом местами можно заметить рабочих, которые начали собирать снег.

Чкаловский район

На дорогах техники не видно. При этом трактор расчищает площадки у входов в метро станции «Ботаническая». На тротуарах ситуация, как и в других районах — частично расчищены, но снег идет без остановки и быстро заметает дорожки. За «Дирижаблем» появились кучи снега, оставленного техникой.

Кировский район

На проезжей части появляются снежные колеи. Корреспондент заметил, что на дороге столкнулись две иномарки, однако никто не пострадал. Люди с опаской спускаются по лестнице надземного пешеходного перехода.

Академический район

Тротуары чистят тракторы, однако вблизи заборов лежат кучи снега. Для беспрепятственного проезда трамваев рабочие расчищают пути.

Железнодорожный район

Уличные лестницы покрыты налипшим снегом, а осадки пробираются и в подземные пешеходные переходы. Мамы с трудом везут коляски по заснеженным тротуарам.

Орджоникидзевский район



Из-за снега на проезжей части машины буксуют при начале движения на светофоре. Водители выходят, чтобы руками отчистить дворники на лобовом стекле. При этом площадка возле входа метро «Уралмаш» расчищена. Дорожную технику корреспондент увидел, местами ходят рабочие.



Октябрьский район

Местные жители начали гулять с детьми на санках, а на дорогах службы доставки продолжают ездить на велосипедах. На улицах района работает дорожная техника.

Ранее синоптик Алексей Пулин предупредил о ежедневных снегопадах в Екатеринбурге до 14 декабря, при этом пик осадков, по его словам, прогнозируется именно на 13 декабря. Однако в Уральском гидрометцентре URA.RU сообщили, что снег в Свердловской области будет идти всего один день, а после него наступит похолодание.