В Германии абсурдное заявление Бербок вызвало смех даже у ее сторонников

Заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о численности населения Европы вызвало смех даже у сторонников правительства. Об этом сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, добавив, что все были в ужасе от ее выступления. Тогда Бербок заявила, что в Европе проживает 1,3 млрд человек, что в несколько раз больше реального значения.
«Математика — не ее конек, очевидно. Даже люди, поддерживавшие правительство (канцлера Олафа) Шольца, (вице-канцлера Роберта) Хабека, (экс-министра финансов Кристиана) Линднера и Бербок, все смеялись над ней. Публично они этого признать не могли, но я знаю, что все были в ужасе от ее выступлений, особенно, если это экспромпт», — заявил Нимайер. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что ее уход с поста никак не отразится на будущей политике страны.
Несмотря на харизму Бербок и ее попытки критиковать международных коллег, как это было на заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ, многие ее заявления вызывали недоумение и шутки среди коллег. Согласно Нимайеру, после ухода из правительства Анналена Бербок останется работать в Бундестаге, но без значимого влияния на политическую арену Германии.
На заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ 6 декабря Бербок в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым, ошиблась в численности населения Европы. Она заявила, что в европейских странах проживает 1,3 млрд человек. Хотя, по данным за 2023 год, их число едва достигает 448 млн человек. С учетом стран Восточной Европы (Белоруссии, Украины, Молдавии), Сербии, Великобритании, общее число будет не более 600 млн человек.
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