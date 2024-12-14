«Сучка редкая, неблагодарный человек!»: Киркоров набросился на Ивлееву из-за едкой шутки

Российский певец Филипп Киркоров выразил негативное отношение к телеведущей Анастасии Ивлеевой — он заявил, что предпочел бы вечеринку обвиняемого в торговле людьми американского рэпера Пи Дидди (Шон Комбс) вечеринке блогера. Об этом российский артист рассказал в эфире подкаста.
Ведущий подкаста «НеДудь» Никита Никитин спросил у Киркорова, чью вечеринку он бы предпочел. «Точно не Ивлеева, однозначно, это факт. Сука редкая, неблагодарный человек, которая даже не извинилась передо мной, да еще себе позволяет… Тут намедни от нее прилетело, она меня еще комментирует… Про эту сучку вообще даже слышать не хочу», — ответил певец.
Конфликт между Киркоровым и Ивлеевой начался после того, как артисту запретили концертную деятельность в РФ после его визита на голую вечеринку телеведущей. По словам певца, «никому так не прилетало, как ему». Этот конфликт обострился после того, как Ивлеева опубликовала в своем блоге фотографию серег в форме крыс с провокационной подписью, явно намекающей на Киркорова.
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