13 декабря 2024

Жена губернатора Текслера побывала на фестивале пельменей в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль пельменей в Челябинске проходит в седьмой раз
Фестиваль пельменей в Челябинске проходит в седьмой раз Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила XII фольклорно-гастрономическом фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Он проходит сегодня, 14 декабря, в парке Гагарина. Первая леди региона пригласила челябинцев и гостей города на мероприятие.

«Настоящая семейная атмосфера. Приходят с маленькими детишками, приводят бабушек и дедушек. Прекрасная ярмарка. Огромное количество продукции», — рассказала Ирина Текслер своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте».

Супруга губернатора коротко анонсировала программу фестиваля. Посетителям предлагают дегустацию уральского национального блюда — пельменя. Свою продукцию представляют фермеры и представители аграрного сектора. Кроме того, здесь работают точки общественного питания. Ровно в полдень стартовала развлекательная программа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила XII фольклорно-гастрономическом фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Он проходит сегодня, 14 декабря, в парке Гагарина. Первая леди региона пригласила челябинцев и гостей города на мероприятие. «Настоящая семейная атмосфера. Приходят с маленькими детишками, приводят бабушек и дедушек. Прекрасная ярмарка. Огромное количество продукции», — рассказала Ирина Текслер своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте». Супруга губернатора коротко анонсировала программу фестиваля. Посетителям предлагают дегустацию уральского национального блюда — пельменя. Свою продукцию представляют фермеры и представители аграрного сектора. Кроме того, здесь работают точки общественного питания. Ровно в полдень стартовала развлекательная программа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...