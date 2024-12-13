Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила XII фольклорно-гастрономическом фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Он проходит сегодня, 14 декабря, в парке Гагарина. Первая леди региона пригласила челябинцев и гостей города на мероприятие.
«Настоящая семейная атмосфера. Приходят с маленькими детишками, приводят бабушек и дедушек. Прекрасная ярмарка. Огромное количество продукции», — рассказала Ирина Текслер своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте».
Супруга губернатора коротко анонсировала программу фестиваля. Посетителям предлагают дегустацию уральского национального блюда — пельменя. Свою продукцию представляют фермеры и представители аграрного сектора. Кроме того, здесь работают точки общественного питания. Ровно в полдень стартовала развлекательная программа.
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