Дочь Заворотнюк в ожидании первенца

Анна Заворотнюк сообщила о своей беременности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анна Заворотнюк беременна
Анна Заворотнюк беременна Фото:

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк ждет первого ребенка. О своей беременности девушка сообщила на странице в одной из соцсетей.

Анна Заворотнюк сообщила о своей беременности
Анна Заворотнюк сообщила о своей беременности
Фото:

«Очень ждем тебя», — написала Анна. Так она подписала фотографию, на которой видно уже округлившийся живот девушки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк ждет первого ребенка. О своей беременности девушка сообщила на странице в одной из соцсетей. «Очень ждем тебя», — написала Анна. Так она подписала фотографию, на которой видно уже округлившийся живот девушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...