Дочь Заворотнюк в ожидании первенца

Анна Заворотнюк беременна
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк ждет первого ребенка. О своей беременности девушка сообщила на странице в одной из соцсетей.
Анна Заворотнюк сообщила о своей беременности
«Очень ждем тебя», — написала Анна. Так она подписала фотографию, на которой видно уже округлившийся живот девушки.
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