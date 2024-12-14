В Германии признали, что отстают от России на шесть лет

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В Германии заявили, что ФРГ понадобиться лет пять, чтобы догнать ВС РФ
В Германии заявили, что ФРГ понадобиться лет пять, чтобы догнать ВС РФ Фото:

В Германии заявили о слабости армии, сравнив ее с российской. Это вызывает опасения в стране. Главный инспектор Бундесвера Кристен Брайер подчеркнул в беседе с Focus, что немецкой армии необходимо около пяти-шести лет, чтобы достичь уровня военного потенциала РФ.

«Если верить генеральному инспектору, у нас еще есть пять-шесть лет, чтобы довести наше вооружение до уровня, позволяющего эффективно защищаться», — сообщил журнал Focus со ссылкой на слова Брайера. Он также отметил, что Германия видит Россию как сильного противника именно из-за собственной военной уязвимости.

Брайер заявил, что Германия находится в состоянии войны с Россией. По его мнению, инфраструктура и коммуникационная магистраль страны, якобы, находятся под постоянной атакой русских.

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В Германии заявили о слабости армии, сравнив ее с российской. Это вызывает опасения в стране. Главный инспектор Бундесвера Кристен Брайер подчеркнул в беседе с Focus, что немецкой армии необходимо около пяти-шести лет, чтобы достичь уровня военного потенциала РФ. «Если верить генеральному инспектору, у нас еще есть пять-шесть лет, чтобы довести наше вооружение до уровня, позволяющего эффективно защищаться», — сообщил журнал Focus со ссылкой на слова Брайера. Он также отметил, что Германия видит Россию как сильного противника именно из-за собственной военной уязвимости. Брайер заявил, что Германия находится в состоянии войны с Россией. По его мнению, инфраструктура и коммуникационная магистраль страны, якобы, находятся под постоянной атакой русских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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