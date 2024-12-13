13 декабря 2024

Николай Валуев передал привет курганцам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Валуевым записал видеопривет для курганцев
Валуевым записал видеопривет для курганцев Фото:

Российский политический и спортивный деятель Николай Валуев передал привет жителям Кургана вместе с депутатом гордумы Кургана Анастасией Денисенко. В эти дни она находится в Москве на съезде партии «Единая Россия», ей удалось записать видео для земляков.

«Всем курганцам привет большой! В особенности хочу передать привет всем частоозерцам (жители Частоозерского района — прим. URA.RU), кого знаю. С наступающим Новым годом, удачи! Снега уже покрыли, я знаю... Ну и пускай сбываются мечты. Под бой курантов не забудьте загадать», — звучало в сообщении от Валуева.

По словам Денисенко, на съезде обсудят вопросы помощи фронту, жителям новых и приграничных регионов, изменения в народную программу партии и другие темы. Ранее в Курганской области стартовала региональная программа партии, задающая развитие региона на ближайшие пять лет.

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Российский политический и спортивный деятель Николай Валуев передал привет жителям Кургана вместе с депутатом гордумы Кургана Анастасией Денисенко. В эти дни она находится в Москве на съезде партии «Единая Россия», ей удалось записать видео для земляков. «Всем курганцам привет большой! В особенности хочу передать привет всем частоозерцам (жители Частоозерского района — прим. URA.RU), кого знаю. С наступающим Новым годом, удачи! Снега уже покрыли, я знаю... Ну и пускай сбываются мечты. Под бой курантов не забудьте загадать», — звучало в сообщении от Валуева. По словам Денисенко, на съезде обсудят вопросы помощи фронту, жителям новых и приграничных регионов, изменения в народную программу партии и другие темы. Ранее в Курганской области стартовала региональная программа партии, задающая развитие региона на ближайшие пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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