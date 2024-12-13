Российский политический и спортивный деятель Николай Валуев передал привет жителям Кургана вместе с депутатом гордумы Кургана Анастасией Денисенко. В эти дни она находится в Москве на съезде партии «Единая Россия», ей удалось записать видео для земляков.
«Всем курганцам привет большой! В особенности хочу передать привет всем частоозерцам (жители Частоозерского района — прим. URA.RU), кого знаю. С наступающим Новым годом, удачи! Снега уже покрыли, я знаю... Ну и пускай сбываются мечты. Под бой курантов не забудьте загадать», — звучало в сообщении от Валуева.
По словам Денисенко, на съезде обсудят вопросы помощи фронту, жителям новых и приграничных регионов, изменения в народную программу партии и другие темы. Ранее в Курганской области стартовала региональная программа партии, задающая развитие региона на ближайшие пять лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!