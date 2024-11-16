В Курганской области стартует региональная программа партии «Единая Россия», которая задаст вектор развития региона на ближайшие пять лет. Об этом сегодня говорили на открытии конференции курганского отделения партии. Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с депутатом Госдумы от Курганской области Александром Ильтяковым и узнать детали обсуждений.
«Один из вопросов, который был поднят — старт региональной партийной программы. То есть на основе федеральной программы партии будет „сшита“ региональная с учетом проблемных моментов именно Курганской области. Программа конкретизирует, что необходимо сделать в регионе в ближайшие пять лет. В эту работу будут включены все окружные Думы и округа», — пояснил Ильтяков.
По его словам, в рядах регионального отделения ожидается пополнение. Среди участников сегодняшней конференции были представители строительной компании, завода, Курганской областной клинической больницы и такси «Максим». Вероятно, эти представители будут подготавливаться к тому, чтобы пойти в качестве кандидатов от партии на выборы в Курганскую областную Думу. Хотя, по мнению парламентария, кандидатом может стать абсолютно каждый, кому это действительно важно и нужно.
Вместе с тем, в ходе конференции обсуждались вопросы развития экономики, итоги поездки курганской делегации в Китай, помощь участникам СВО, а также объединение всех структур, созданных партией, под одной крышей. Городское отделение, Молодая гвардия, Общественная приемная, Общественный штаб будут располагаться в одном помещении.
«У нас есть очень важный партийный проект „Zа самбо“ — самый массовый, самый результативный по своим показателям и самый доступный. Но главная задача у нас одна — победа в СВО. Поэтому основная работа партии должна быть направлена на мобилизацию работы в этом направлении. Ни одна семья не должна чувствовать себя брошенной», — рассказал сенатор Сергей Муратов.
Ранее URA.RU писало о том, что облизбирком обновил список партий, которые при выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов освобождаются от сбора подписей избирателей. В него вошли шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
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