«Единая Россия» обеспечит комплексную поддержку бойцам СВО

В обновленную программу партии «Единая Россия» вошло новое, 17-ое направление — «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей». В нем 13 положений, которые создадут необходимые для бойцов условия и защитят права.
Согласно положениям, «Единая Россия» обеспечит возможности для профессиональной переподготовки участников СВО и членов их семей, создаст условия для профессиональной самореализации и будет вовлекать их в общественно-политическую жизнь.
Кроме того, партия обеспечит комплексную реабилитацию для участников спецоперации и реализует программы льготного автокредитования. Дети бойцов СВО будут в первоочередном порядке попадать детские сады, а при зачислении в вузы для них будут действовать специальные льготы. «Обеспечить соблюдение трудовых прав, права на одновременное получение двух пенсий, права на освобождение от начисления пеней за просрочку оплаты ЖКУ, права на бесплатную юридическую помощь и нотариальные услуги», — также сказано в документе.
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