Семьи с детьми получат новую ежегодную выплату

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Россияне с детьми получат новую выплату
Россияне с детьми получат новую выплату Фото:

«Единая Россия» разработала новые меры поддержки для семей с детьми. Она включила их в обновленную «Народную программу», которую анонсировали на съезде партии. Среди мер — ежегодная выплата семьям с двумя детьми, семейная ипотека, а также комната матери и ребенка в вузах. Положения отражены в разделе «Крепкая семья». 

«Закрепить правовой статус и предоставить меры поддержки студенческим семьям, создать комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания детей в вузах, предоставить ежегодную семейную выплату работающим родителям, имеющим двух и более детей, обеспечить контроль над реализацией программы „Семейная ипотека“ для семей, имеющих детей. Расширить сеть женских консультаций в сельской местности, поселках городского типа и малых городах», — сказано в документе. 

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«Единая Россия» разработала новые меры поддержки для семей с детьми. Она включила их в обновленную «Народную программу», которую анонсировали на съезде партии. Среди мер — ежегодная выплата семьям с двумя детьми, семейная ипотека, а также комната матери и ребенка в вузах. Положения отражены в разделе «Крепкая семья».  «Закрепить правовой статус и предоставить меры поддержки студенческим семьям, создать комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания детей в вузах, предоставить ежегодную семейную выплату работающим родителям, имеющим двух и более детей, обеспечить контроль над реализацией программы „Семейная ипотека“ для семей, имеющих детей. Расширить сеть женских консультаций в сельской местности, поселках городского типа и малых городах», — сказано в документе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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