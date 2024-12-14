Семьи с детьми получат новую ежегодную выплату

«Единая Россия» разработала новые меры поддержки для семей с детьми. Она включила их в обновленную «Народную программу», которую анонсировали на съезде партии. Среди мер — ежегодная выплата семьям с двумя детьми, семейная ипотека, а также комната матери и ребенка в вузах. Положения отражены в разделе «Крепкая семья».
«Закрепить правовой статус и предоставить меры поддержки студенческим семьям, создать комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания детей в вузах, предоставить ежегодную семейную выплату работающим родителям, имеющим двух и более детей, обеспечить контроль над реализацией программы „Семейная ипотека“ для семей, имеющих детей. Расширить сеть женских консультаций в сельской местности, поселках городского типа и малых городах», — сказано в документе.
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