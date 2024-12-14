В Совете Федерации рассказали, когда наладится жизнь в регионах

Жизнь в регионах изменится после ликвидации двухуровневой системы МСУ (местного самоуправления) в России. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
Он отметил, что при двухуровневой системе деньги идут не на то, что действительно нужно. «Я думаю, что когда деньги высвободятся от бессмысленных административных трат, то они пойдут на здравоохранение, ремонт школ и дорог», — заявил Клишас в беседе с корреспондентом URA.RU на съезде партии «Единая Россия». Он подчеркнул, что одноуровневая система более эффективна, и при ликвидации нынешней в стране произойдут изменения в лучшую сторону.
Закон о МСУ предусматривает, в частности, одноуровневую систему организации самоуправления на местах. Все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы.
Еще весной ряд российских регионов активизировали ликвидацию двухуровневой системы МСУ. Многие политики являются противниками реформы.
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