Регионы начали ликвидацию двухуровневой системы МСУ

03 мая 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

Реформа МСУ спустя 10 лет не смогла доказать свою состоятельность Фото: Олег Черных © URA.RU Регионы активизировали ликвидацию двухуровневой системы МСУ (местного самоуправления). Многие губернаторы являются противниками реформы, но они могут оказаться в меньшинстве. Об этом сообщают «Ведомости». «Процесс укрупнения муниципалитетов, подразумевающий ликвидацию двухуровневой системы МСУ, практически одновременно начался в ряде регионов. Решения об этом приняли в марте—апреле во Владимирской, Рязанской, Новосибирской, Омской, Челябинской и Ярославской областях», — отмечает издание. По мнению политолога Ростислава Туровского, многие главы регионов не поддерживают ликвидацию двухуровневого МСУ, но создается тренд, когда они могут оказаться в меньшинстве. Эти преобразования призваны сократить расходы на управленческий аппарат и повысить эффективность управления. Челябинское заксобрание 28 марта санкционировало отмену реформы местного самоуправления, прошедшую в Челябинске в 2014 году. Это предусматривает ликвидацию самостоятельности семи внутригородских районов, их советов депутатов, а также возвращение к прямым выборам городской думы. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму из 37 человек вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Изменения придется вносить в Устав Челябинска и в более чем 40 областных законодательных актов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Регионы активизировали ликвидацию двухуровневой системы МСУ (местного самоуправления). Многие губернаторы являются противниками реформы, но они могут оказаться в меньшинстве. Об этом сообщают «Ведомости». «Процесс укрупнения муниципалитетов, подразумевающий ликвидацию двухуровневой системы МСУ, практически одновременно начался в ряде регионов. Решения об этом приняли в марте—апреле во Владимирской, Рязанской, Новосибирской, Омской, Челябинской и Ярославской областях», — отмечает издание. По мнению политолога Ростислава Туровского, многие главы регионов не поддерживают ликвидацию двухуровневого МСУ, но создается тренд, когда они могут оказаться в меньшинстве. Эти преобразования призваны сократить расходы на управленческий аппарат и повысить эффективность управления. Челябинское заксобрание 28 марта санкционировало отмену реформы местного самоуправления, прошедшую в Челябинске в 2014 году. Это предусматривает ликвидацию самостоятельности семи внутригородских районов, их советов депутатов, а также возвращение к прямым выборам городской думы. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму из 37 человек вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Изменения придется вносить в Устав Челябинска и в более чем 40 областных законодательных актов.