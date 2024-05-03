Регионы начали ликвидацию двухуровневой системы МСУ

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Публичные слушания по реформе МСУ в Челябинске 04.06.2014, слушания, голосование
Реформа МСУ спустя 10 лет не смогла доказать свою состоятельность Фото:

Регионы активизировали ликвидацию двухуровневой системы МСУ (местного самоуправления). Многие губернаторы являются противниками реформы, но они могут оказаться в меньшинстве. Об этом сообщают «Ведомости».

«Процесс укрупнения муниципалитетов, подразумевающий ликвидацию двухуровневой системы МСУ, практически одновременно начался в ряде регионов. Решения об этом приняли в марте—апреле во Владимирской, Рязанской, Новосибирской, Омской, Челябинской и Ярославской областях», — отмечает издание.

По мнению политолога Ростислава Туровского, многие главы регионов не поддерживают ликвидацию двухуровневого МСУ, но создается тренд, когда они могут оказаться в меньшинстве. Эти преобразования призваны сократить расходы на управленческий аппарат и повысить эффективность управления.

Челябинское заксобрание 28 марта санкционировало отмену реформы местного самоуправления, прошедшую в Челябинске в 2014 году. Это предусматривает ликвидацию самостоятельности семи внутригородских районов, их советов депутатов, а также возвращение к прямым выборам городской думы.

В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму из 37 человек вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Изменения придется вносить в Устав Челябинска и в более чем 40 областных законодательных актов.

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Регионы активизировали ликвидацию двухуровневой системы МСУ (местного самоуправления). Многие губернаторы являются противниками реформы, но они могут оказаться в меньшинстве. Об этом сообщают «Ведомости». «Процесс укрупнения муниципалитетов, подразумевающий ликвидацию двухуровневой системы МСУ, практически одновременно начался в ряде регионов. Решения об этом приняли в марте—апреле во Владимирской, Рязанской, Новосибирской, Омской, Челябинской и Ярославской областях», — отмечает издание. По мнению политолога Ростислава Туровского, многие главы регионов не поддерживают ликвидацию двухуровневого МСУ, но создается тренд, когда они могут оказаться в меньшинстве. Эти преобразования призваны сократить расходы на управленческий аппарат и повысить эффективность управления. Челябинское заксобрание 28 марта санкционировало отмену реформы местного самоуправления, прошедшую в Челябинске в 2014 году. Это предусматривает ликвидацию самостоятельности семи внутригородских районов, их советов депутатов, а также возвращение к прямым выборам городской думы. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму из 37 человек вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Изменения придется вносить в Устав Челябинска и в более чем 40 областных законодательных актов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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