Заседание Госсовета пройдет в конце декабря

Госсовет РФ может собраться 20 декабря для подведения итогов года. Об этом стало известно URA.RU.
«Заседание Госсовета может пройти 20 декабря», — рассказали корреспонденту URA.RU в кулуарах съезда партии «Единой России». Встреча будет посвящена обсуждению результатов работы по итогам «Года Семьи».
В Москве на площадке Национального центра «Россия» проходит съезд «Единой России». На нем должны переизбрать руководящих и центральных органов партии и принять изменения в партийную народную программу.
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