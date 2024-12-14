Заседание Госсовета пройдет в конце декабря

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Госсовет может пройти в 20 числах декабря, заявили в кулуарах съезда ЕР
Госсовет может пройти в 20 числах декабря, заявили в кулуарах съезда ЕР Фото:

Госсовет РФ может собраться 20 декабря для подведения итогов года. Об этом стало известно URA.RU.

«Заседание Госсовета может пройти 20 декабря», — рассказали корреспонденту URA.RU в кулуарах съезда партии «Единой России». Встреча будет посвящена обсуждению результатов работы по итогам «Года Семьи».

В Москве на площадке Национального центра «Россия» проходит съезд «Единой России». На нем должны переизбрать руководящих и центральных органов партии и принять изменения в партийную народную программу.

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Госсовет РФ может собраться 20 декабря для подведения итогов года. Об этом стало известно URA.RU. «Заседание Госсовета может пройти 20 декабря», — рассказали корреспонденту URA.RU в кулуарах съезда партии «Единой России». Встреча будет посвящена обсуждению результатов работы по итогам «Года Семьи». В Москве на площадке Национального центра «Россия» проходит съезд «Единой России». На нем должны переизбрать руководящих и центральных органов партии и принять изменения в партийную народную программу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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