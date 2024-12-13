Пермяков оштрафовали на миллионы рублей за неоплату парковки

За 11 месяцев 2024 года в бюджет Перми поступило 362 млн рублей от пользования платными парковками. При этом 144 млн рублей пришлось на штрафы за неоплату парковочного места, сообщает РБК Пермь со ссылкой на администрацию Перми.
«Прибыль от платных парковок в 2024 году на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 218 млн рублей — оплата за пользование парковками, а 144 млн рублей — штрафы за неоплату», — пишет издание.
Ранее URA.RU рассказывало об увеличении стоимости парковки в центре Перми. Было принято решение о выделении дополнительной тарифной зоны №103 с повышенным размером оплаты, составляющим 30 рублей в час. В 2025 году планируется расширение зоны платной парковки в сторону вокзала Пермь 2, по улице Окулова, 12 и в районе ДКЖ.
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