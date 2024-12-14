Главный онколог России пообещал бесплатную вакцину от рака

Россияне смогут получить отечественную мРНК-вакцину от рака бесплатно. Об этом заявил главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
«Вообще все онкологические препараты <...> сначала стоили очень дорого <...>. Когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить», — рассказал Каприн в интервью «Радио России». Он подчеркнул, что такие затраты понесет государственный бюджет, для пациентов препарат будет бесплатным.
Ранее стало известно, что с 2025 года начнется клиническое использование новой вакцины против раковых заболеваний, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, трехлетний период исследований, посвященных этой вакцине, подошел к завершению, передает RT.
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