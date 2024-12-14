Главный онколог России пообещал бесплатную вакцину от рака

Каприн: для пациентов вакцина должна быть бесплатной
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Разработка вакцины для каждого пациента будет стоить 300 тысяч рублей для государства
Разработка вакцины для каждого пациента будет стоить 300 тысяч рублей для государства Фото:

Россияне смогут получить отечественную мРНК-вакцину от рака бесплатно. Об этом заявил главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

«Вообще все онкологические препараты <...> сначала стоили очень дорого <...>. Когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить», — рассказал Каприн в интервью «Радио России». Он подчеркнул, что такие затраты понесет государственный бюджет, для пациентов препарат будет бесплатным.

Ранее стало известно, что с 2025 года начнется клиническое использование новой вакцины против раковых заболеваний, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, трехлетний период исследований, посвященных этой вакцине, подошел к завершению, передает RT.

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Россияне смогут получить отечественную мРНК-вакцину от рака бесплатно. Об этом заявил главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. «Вообще все онкологические препараты <...> сначала стоили очень дорого <...>. Когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить», — рассказал Каприн в интервью «Радио России». Он подчеркнул, что такие затраты понесет государственный бюджет, для пациентов препарат будет бесплатным. Ранее стало известно, что с 2025 года начнется клиническое использование новой вакцины против раковых заболеваний, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, трехлетний период исследований, посвященных этой вакцине, подошел к завершению, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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