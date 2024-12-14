Путин призвал уделять особое внимание раненым бойцам СВО

Президент России Владимир Путин призвал уделять особое внимание бойцам — участникам специальной военной операции (СВО), вернувшимся домой после получения тяжелых ранений. Об этом он заявил на съезде партии «Единая Россия»
«Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжелых ранений», — сказал Путин. Трансляцию мероприятия ведет сайт ЕР. Глава государства также отметил, что шантаж и попытки помешать России в проведении спецоперации ничего не дадут. По его словам, все поставленные задачи в зоне проведения СВО будут выполнены.
В Москве на территории Национального центра «Россия» проходит съезд партии «Единая Россия». В рамках мероприятия планируется провести переизбрание руководящих и центральных органов партии, а также внести изменения в народную программу партии.
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