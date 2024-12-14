Медведев рассказал, как прошел для России 2024 год

Медведев: 2024 год стал временем испытаний
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Медведев заявил, что из-за Запада и киевского режима 2024 год для страны стал годом испытаний
Медведев заявил, что из-за Запада и киевского режима 2024 год для страны стал годом испытаний Фото:

Уходящий 2024 год стал для России и ее граждан полным испытаний. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Уходящий год стал временем испытаний. Мы продолжаем сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки накачивает деньгами и оружием. В прифронтовых регионах России от налетов и обстрелов гибнут их жители. Не прекращаются атаки на гражданские объекты и удары по нашей стране», — отметил Медведев. Об этом он рассказал во время XXII съезда партии «Единая Россия». Трансляцию мероприятия ведет сайт ЕР.

На съезде также выступил президент России Владимир Путин. В ходе своей речи он заявил, что все цели, поставленные перед войсками в рамках спецоперации (СВО), будут достигнуты. Помимо этого российский лидер подчеркнул необходимость оказания особого внимания военнослужащим, которые вернулись домой после получения тяжелых ранений.

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Уходящий 2024 год стал для России и ее граждан полным испытаний. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Уходящий год стал временем испытаний. Мы продолжаем сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки накачивает деньгами и оружием. В прифронтовых регионах России от налетов и обстрелов гибнут их жители. Не прекращаются атаки на гражданские объекты и удары по нашей стране», — отметил Медведев. Об этом он рассказал во время XXII съезда партии «Единая Россия». Трансляцию мероприятия ведет сайт ЕР. На съезде также выступил президент России Владимир Путин. В ходе своей речи он заявил, что все цели, поставленные перед войсками в рамках спецоперации (СВО), будут достигнуты. Помимо этого российский лидер подчеркнул необходимость оказания особого внимания военнослужащим, которые вернулись домой после получения тяжелых ранений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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