13 декабря 2024

Герой России Сайфуллин из Тюмени избран в высший совет ЕР

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Звание героя боец получил в 2022 году
Звание героя боец получил в 2022 году Фото:

Тюменец Рустам Сайфуллин, получивший звание Героя России за участие в СВО, вошел в высший совет партии «Единая Россия». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Герой России, ветеран СВО Рустам Сайфуллин избран в Высший совет партии „Единая Россия“», — рассказали в инфоцентре. Решение озвучено во время Съезда партии в Москве Национальном центре «Россия». Тюменскую область на мероприятии представляет 12 человек, в том числе губернатор региона Александр Моор.

Уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин получил звание Героя Российской Федерации в июне 2022 года. В ноябре текущего года вошел в состав Центрального совета сторонников политической партии «Единая Россия».

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Тюменец Рустам Сайфуллин, получивший звание Героя России за участие в СВО, вошел в высший совет партии «Единая Россия». Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Герой России, ветеран СВО Рустам Сайфуллин избран в Высший совет партии „Единая Россия“», — рассказали в инфоцентре. Решение озвучено во время Съезда партии в Москве Национальном центре «Россия». Тюменскую область на мероприятии представляет 12 человек, в том числе губернатор региона Александр Моор. Уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин получил звание Героя Российской Федерации в июне 2022 года. В ноябре текущего года вошел в состав Центрального совета сторонников политической партии «Единая Россия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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