Герой России Сайфуллин из Тюмени избран в высший совет ЕР

Тюменец Рустам Сайфуллин, получивший звание Героя России за участие в СВО, вошел в высший совет партии «Единая Россия». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Герой России, ветеран СВО Рустам Сайфуллин избран в Высший совет партии „Единая Россия“», — рассказали в инфоцентре. Решение озвучено во время Съезда партии в Москве Национальном центре «Россия». Тюменскую область на мероприятии представляет 12 человек, в том числе губернатор региона Александр Моор.
Уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин получил звание Героя Российской Федерации в июне 2022 года. В ноябре текущего года вошел в состав Центрального совета сторонников политической партии «Единая Россия».
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