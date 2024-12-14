России оставили две главные военные базы в Сирии

Россия сохранит свое присутствие на двух главных базах в Сирии, несмотря на вывод войск с некоторых позиций и падение режима президента Башара Асада. Об этом сообщили четыре сирийских чиновника.
«Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две основные базы в стране после падения президента Башара Асада», — сообщил Reuters. Там же отметили вывод части тяжелой техники и высокопоставленных офицеров сирийской армии, которые отправляются обратно в Москву.
Тем не менее, вопрос о будущем российского военного присутствия в Сирии и о договоренностях, заключенных между Москвой и уходящим режимом Асада, остается открытым. Высокопоставленный представитель повстанцев, близкий к новой временной администрации в разговоре с агентством, подчеркнул: «Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом».
Ранее в Сирии обострился конфликт между боевиками и правительственными войсками. Президент страны Башар Асада был вынужден покинуть сирийскую столицу Дамаск с семьей. В Кремле заявили, что продолжат поддерживать Башара Асада после наступления «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) в стране.
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