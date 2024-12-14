России оставили две главные военные базы в Сирии

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Российские военные сохранят свое присутствие на двух военных базах в Сирии
Российские военные сохранят свое присутствие на двух военных базах в Сирии Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Россия сохранит свое присутствие на двух главных базах в Сирии, несмотря на вывод войск с некоторых позиций и падение режима президента Башара Асада. Об этом сообщили четыре сирийских чиновника.

«Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две основные базы в стране после падения президента Башара Асада», — сообщил Reuters. Там же отметили вывод части тяжелой техники и высокопоставленных офицеров сирийской армии, которые отправляются обратно в Москву.

Тем не менее, вопрос о будущем российского военного присутствия в Сирии и о договоренностях, заключенных между Москвой и уходящим режимом Асада, остается открытым. Высокопоставленный представитель повстанцев, близкий к новой временной администрации в разговоре с агентством, подчеркнул: «Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом».

Ранее в Сирии обострился конфликт между боевиками и правительственными войсками. Президент страны Башар Асада был вынужден покинуть сирийскую столицу Дамаск с семьей. В Кремле заявили, что продолжат поддерживать Башара Асада после наступления «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) в стране.

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Россия сохранит свое присутствие на двух главных базах в Сирии, несмотря на вывод войск с некоторых позиций и падение режима президента Башара Асада. Об этом сообщили четыре сирийских чиновника. «Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две основные базы в стране после падения президента Башара Асада », — сообщил Reuters. Там же отметили вывод части тяжелой техники и высокопоставленных офицеров сирийской армии, которые отправляются обратно в Москву. Тем не менее, вопрос о будущем российского военного присутствия в Сирии и о договоренностях, заключенных между Москвой и уходящим режимом Асада, остается открытым. Высокопоставленный представитель повстанцев, близкий к новой временной администрации в разговоре с агентством, подчеркнул: «Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом». Ранее в Сирии обострился конфликт между боевиками и правительственными войсками. Президент страны Башар Асада был вынужден покинуть сирийскую столицу Дамаск с семьей. В Кремле заявили, что продолжат поддерживать Башара Асада после наступления «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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