Зурабишвили будет выбирать между протестом и мятежом

Политолог Марков: у Зурабишвили есть два варианта: протест или мятеж
© Служба новостей «URA.RU»
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Зурабишвили будет бороться до последнего, отмечает политолог
Зурабишвили будет бороться до последнего, отмечает политолог Фото:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая вскоре должна покинуть пост, стоит перед выбором: организовать мирные протесты или прибегнуть к вооруженному восстанию оппозиции. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

«У нее [Зурабишвили] есть два варианта: мирный протест или вооруженный мятеж», — заявил Марков в беседе с радио Sputnik. Он добавил, что у оппозиции нет шансов, если они используют мирный вариант. Зурабишвили останется «стоять на баррикадах» столько, сколько это возможно, утверждает политолог.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили необходимо будет освободить президентский дворец в течение двух неделЬ, передает RT. Инаугурация новоизбранного президента Михаила Кавелашвили пройдет 29 декабря.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая вскоре должна покинуть пост, стоит перед выбором: организовать мирные протесты или прибегнуть к вооруженному восстанию оппозиции. Об этом заявил политолог Сергей Марков. «У нее [Зурабишвили] есть два варианта: мирный протест или вооруженный мятеж», — заявил Марков в беседе с радио Sputnik. Он добавил, что у оппозиции нет шансов, если они используют мирный вариант. Зурабишвили останется «стоять на баррикадах» столько, сколько это возможно, утверждает политолог. Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили необходимо будет освободить президентский дворец в течение двух неделЬ, передает RT. Инаугурация новоизбранного президента Михаила Кавелашвили пройдет 29 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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