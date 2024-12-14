Зурабишвили будет выбирать между протестом и мятежом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая вскоре должна покинуть пост, стоит перед выбором: организовать мирные протесты или прибегнуть к вооруженному восстанию оппозиции. Об этом заявил политолог Сергей Марков.
«У нее [Зурабишвили] есть два варианта: мирный протест или вооруженный мятеж», — заявил Марков в беседе с радио Sputnik. Он добавил, что у оппозиции нет шансов, если они используют мирный вариант. Зурабишвили останется «стоять на баррикадах» столько, сколько это возможно, утверждает политолог.
Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили необходимо будет освободить президентский дворец в течение двух неделЬ, передает RT. Инаугурация новоизбранного президента Михаила Кавелашвили пройдет 29 декабря.
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