Зачем России нужны военные базы в Сирии

Российские военные базы, расположенные на территории Сирии, служили «ресурсом» для государства и не были стратегически важными. Объекты использовались для приобретения новых знаний и получения технологий.
«Эти пункты служили больше „ресурсом“ для получения новых знаний, технологий, каких-то материальных ценностей, подвоза какого-либо рода вооружений», — заявил Клинцевич в интервью 360.ru. По его словам, для самой России военные базы являются мощными логистическими пунктами и их потеря влечет коллапс системы.
Клинцевич отметил, что в Сирии находятся два военных объекта: пункт материально-технического обеспечения ВМФ в городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла. По его словам, это мощные логистические пункты, которые позволяют России находиться в регионе, а так же обеспечивать транзит и логистику подразделений, которые помогают правительствам в Африканских странах.
Ранее четыре сирийских чиновника сообщили о том, что Россия сохранит свое присутствие на двух главных базах в Сирии, несмотря на вывод войск с некоторых позиций и падение режима президента Башара Асада. Об этом сообщило издание Reuters.
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