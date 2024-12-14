В Сирии пообещали распустить все вооруженные группировки

Министерство обороны Сирии распустит все вооруженные группировки. Соответствующее заявление сделал новый лидер аш-Шараа.
«Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», — заявил лидер новых властей в эфире сирийского телеканала Syria TV. Он подчеркнул, что в стране отныне не будет оружия, которое не будет находиться в зоне его контроля.
Оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в конце ноября. Они проникли в Дамаск 8 декабря. В тот же день Башар Асад покинул свой пост и уехал из Сирии. Ходили слухи, что он погиб. Но вскоре подтвердилась информация, что Асад находится в России. Он поручил осуществить передачу власти в порядке мирного процесса. Башар руководил Сирией с 2000 года.
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