В Сирии пообещали распустить все вооруженные группировки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лидер новых властей Сирии аш-Шараа заявил о роспуске всех боевых группировок
Лидер новых властей Сирии аш-Шараа заявил о роспуске всех боевых группировок Фото:

Министерство обороны Сирии распустит все вооруженные группировки. Соответствующее заявление сделал новый лидер аш-Шараа.

«Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», — заявил лидер новых властей в эфире сирийского телеканала Syria TV. Он подчеркнул, что в стране отныне не будет оружия, которое не будет находиться в зоне его контроля. 

Оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в конце ноября. Они проникли в Дамаск 8 декабря. В тот же день Башар Асад покинул свой пост и уехал из Сирии. Ходили слухи, что он погиб. Но вскоре подтвердилась информация, что Асад находится в России. Он поручил осуществить передачу власти в порядке мирного процесса. Башар руководил Сирией с 2000 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство обороны Сирии распустит все вооруженные группировки. Соответствующее заявление сделал новый лидер аш-Шараа. «Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», — заявил лидер новых властей в эфире сирийского телеканала Syria TV. Он подчеркнул, что в стране отныне не будет оружия, которое не будет находиться в зоне его контроля.  Оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в конце ноября. Они проникли в Дамаск 8 декабря. В тот же день Башар Асад покинул свой пост и уехал из Сирии. Ходили слухи, что он погиб. Но вскоре подтвердилась информация, что Асад находится в России. Он поручил осуществить передачу власти в порядке мирного процесса. Башар руководил Сирией с 2000 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...