Простые и элитные: в Екатеринбурге открылись елочные базары. Фото, видео

В Екатеринбурге открылись елочные базары

15 декабря 2024 в 09:21 Размер текста - 17 +

В этом году цены на елки взлетели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге вечером 14 декабря открылись елочные базары. Цены на новогодние деревья варьируются от 400 до 4 тысяч рублей, передает корреспондент URA.RU. Так, на елочный базар в Верх-Исетском районе (улица Заводская) привезли для продажи ели и сосну. Хвойные лапники стоят 400 рублей, композиция из веток, украшенных шишками, обойдется в 1200 р., дороже всего так называемая элитная елка — 2800 рублей за метр. Чем она отличается от обычной ели, продавцы пояснить затруднились. Для сравнения, в прошлом году цена за метр елки или сосны начиналась от 800 рублей, а хвойные букеты продавались в среднем за 200 р. Открылись елочные базары и в других районах города: на Бардина, 50; Билимбаевской, 15; Баумана, 56; Боровой, 19; Высоцкого, 12-А; перекрестке Вильгельма де Геннина — Павла Шаманова; пересечении Академика Сахарова — Рябинина и на улице Санаторной, 3. Работать ярмарки будут с 8 утра до 20 часов вечера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 14 декабря открылись елочные базары. Цены на новогодние деревья варьируются от 400 до 4 тысяч рублей, передает корреспондент URA.RU. Так, на елочный базар в Верх-Исетском районе (улица Заводская) привезли для продажи ели и сосну. Хвойные лапники стоят 400 рублей, композиция из веток, украшенных шишками, обойдется в 1200 р., дороже всего так называемая элитная елка — 2800 рублей за метр. Чем она отличается от обычной ели, продавцы пояснить затруднились. Для сравнения, в прошлом году цена за метр елки или сосны начиналась от 800 рублей, а хвойные букеты продавались в среднем за 200 р. Открылись елочные базары и в других районах города: на Бардина, 50; Билимбаевской, 15; Баумана, 56; Боровой, 19; Высоцкого, 12-А; перекрестке Вильгельма де Геннина — Павла Шаманова; пересечении Академика Сахарова — Рябинина и на улице Санаторной, 3. Работать ярмарки будут с 8 утра до 20 часов вечера.