В Екатеринбурге вечером 14 декабря открылись елочные базары. Цены на новогодние деревья варьируются от 400 до 4 тысяч рублей, передает корреспондент URA.RU.
Так, на елочный базар в Верх-Исетском районе (улица Заводская) привезли для продажи ели и сосну. Хвойные лапники стоят 400 рублей, композиция из веток, украшенных шишками, обойдется в 1200 р., дороже всего так называемая элитная елка — 2800 рублей за метр. Чем она отличается от обычной ели, продавцы пояснить затруднились. Для сравнения, в прошлом году цена за метр елки или сосны начиналась от 800 рублей, а хвойные букеты продавались в среднем за 200 р.
Открылись елочные базары и в других районах города: на Бардина, 50; Билимбаевской, 15; Баумана, 56; Боровой, 19; Высоцкого, 12-А; перекрестке Вильгельма де Геннина — Павла Шаманова; пересечении Академика Сахарова — Рябинина и на улице Санаторной, 3. Работать ярмарки будут с 8 утра до 20 часов вечера.
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