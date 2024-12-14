14 декабря 2024

FT: в США растет страх из-за неизвестных беспилотников над страной

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Чиновники США не комментируют нашествие БПЛА
Чиновники США не комментируют нашествие БПЛА Фото:

Неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность и страх у жителей восточного побережья США. Об этом сообщает Financial Times.

«Многочисленные наблюдения воздушных объектов после захода солнца вызвали обеспокоенность на восточном побережье США. Начиная с прошлого месяца власти Нью-Джерси буквально завалены сообщениями о беспилотниках, зависших в ночном небе над самым густонаселенным штатом страны, иногда группами и без какой-либо видимой цели. Чиновники попытались успокоить общественность, но не дали никаких объяснений этому явлению», — говорится в сообщении FT.

Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные беспилотники замечены над промышленными объектами и авиабазой США Рамштайн в Германии. Уточняется, что беспилотники кружили также над оборонным концерном Rheinmetall и химическим концерном BASF.

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Неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность и страх у жителей восточного побережья США. Об этом сообщает Financial Times. «Многочисленные наблюдения воздушных объектов после захода солнца вызвали обеспокоенность на восточном побережье США. Начиная с прошлого месяца власти Нью-Джерси буквально завалены сообщениями о беспилотниках, зависших в ночном небе над самым густонаселенным штатом страны, иногда группами и без какой-либо видимой цели. Чиновники попытались успокоить общественность, но не дали никаких объяснений этому явлению», — говорится в сообщении FT. Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные беспилотники замечены над промышленными объектами и авиабазой США Рамштайн в Германии. Уточняется, что беспилотники кружили также над оборонным концерном Rheinmetall и химическим концерном BASF.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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