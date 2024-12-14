У России останутся две главные военные базы в Сирии: какой будет судьба остальных баз

Россия сохранит военное присутствие в Сирии благодаря двум ключевым базам на территории страны. После падения правления президента Башара Асада ситуация с силами ВС РФ на Ближнем Востоке остается неопределенной, а базы приведены в полную боевую готовность, отмечали в МИД. Какой будет судьба военных баз России, какие из них сохранятся — в материале URA.RU.
России оставили две главные военные базы в Сирии
Сохранение российских баз после падения режима Асада
Несмотря на значительные изменения на политической арене Сирии и вывод войск с некоторых позиций, Россия продолжит поддерживать свое присутствие на двух основных военных базах. Согласно сообщениям четырех сирийских чиновников, Россия не планирует покидать свои две основные базы в стране.
Неопределенность будущего российского присутствия
Вопрос о будущем российского военного присутствия в Сирии и договоренностях, заключенных между Москвой и уходящим режимом Асада, остается открытым. Как отметил высокопоставленный представитель повстанцев, близкий к новой временной администрации, «это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом».
Зачем нужны были военные базы
Роль военных баз как ресурсного центра
Российские военные базы в Сирии, по словам военного эксперта Клинцевича, не являются стратегически важными с точки зрения обороны, но они играют ключевую роль как ресурсные центры. Они использовались для приобретения новых знаний, технологий и других материальных ценностей. Клинцевич подчеркнул: «Эти пункты служили больше „ресурсом“ для получения новых знаний, технологий, каких-то материальных ценностей, подвоза какого-либо рода вооружений».
Стратегическая значимость баз в Тартусе и Хмеймиме
Две основные базы — пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и авиабаза Хмеймим — являются мощными логистическими пунктами. Они позволяют России не только поддерживать свое присутствие в регионе, но и обеспечивать логистику и транзит подразделений, которые помогают правительствам в африканских странах.
Россия ведет переговоры о сохранении своих баз
Переговоры с новым правительством Сирии
С изменением политической ситуации в Сирии, Россия начала переговоры с представителями новых властей о возможности сохранения своих военных объектов на территории страны. Об этом ранее сообщил источник ТАСС.
Боевая готовность и безопасность баз
Необходимость поддержания баз в состоянии повышенной боевой готовности подчеркивает серьезность ситуации и стратегическую значимость этих объектов для России. В МИД России подтвердили: «Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности».
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