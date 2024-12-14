В Иране за выступление без хиджаба намерены казнить певицу

Певицу Парасту Ахмади задержали в Иране за то, что она пела с оголенными плечами и без хиджаба, во время онлайн-концерта. Согласно закону Исламской республики Иран, если нарушение ношения хиджаба сопряжено с «сотрудничеством с иностранными государствами в пропаганде нарушения норм скромности» — за это грозит даже смертная казнь.
«Спецслужбы Ирана задержали Парасту Ахмади (а также четверых музыкантов) после публикации на Ютубе онлайн-концерта, где девушка пела с оголенными плечами и без хиджаба, тем самым нарушив закон Исламской Республики. Иранские законы запрещают женщинам петь сольно или появляться на публике без хиджаба. А недавно был принят закон, согласно которому людям, обвиняемым в „пропаганде или распространении непристойности, отказе от хиджаба и неподобающем поведении“, грозит до 10 лет», — сообщает telegram-канал Baza.
Девушка появилась в видео на YouTube, где она пела на концерте в пустом зале. За сутки онлайн-концерт посмотрели 1,5 млн раз, а короткие видео «завирусились».
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