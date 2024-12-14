14 декабря 2024
13 декабря 2024

В ХМАО пьяный мужчина бродил по улице с ружьем и стрелял в небо. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина с ружьем бродил по улице Ханты-Мансийска и стрелял в небо
Мужчина с ружьем бродил по улице Ханты-Мансийска и стрелял в небо Фото:

В Ханты-Мансийске пьяный мужчина с ружьем бродил по улицам, а после начал стрелять в небо. О происшествии сообщили горожане в социальных сетях. 

«В Ханты-Мансийске пьяный мужчина вышел с ружьём и начал стрелять в небо. Его пыталась успокоить женщина, но он не унимался и решил выместить злобу на прохожих», — рассказали югорчание в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Сообщается, что оружие было не боевым, а пневматическим. Также автор видео рассказал, что мужчина подстрелил одного человека.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД РФ по ХМАО. Ответ на него ожидается. 

Ранее агентство сообщало, что охотник случайно прострелил голову жителю Югры. Мужчина скончался в больнице. 

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В Ханты-Мансийске пьяный мужчина с ружьем бродил по улицам, а после начал стрелять в небо. О происшествии сообщили горожане в социальных сетях.  «В Ханты-Мансийске пьяный мужчина вышел с ружьём и начал стрелять в небо. Его пыталась успокоить женщина, но он не унимался и решил выместить злобу на прохожих», — рассказали югорчание в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Сообщается, что оружие было не боевым, а пневматическим. Также автор видео рассказал, что мужчина подстрелил одного человека. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД РФ по ХМАО. Ответ на него ожидается.  Ранее агентство сообщало, что охотник случайно прострелил голову жителю Югры. Мужчина скончался в больнице. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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