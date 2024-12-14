В Ханты-Мансийске пьяный мужчина с ружьем бродил по улицам, а после начал стрелять в небо. О происшествии сообщили горожане в социальных сетях.
«В Ханты-Мансийске пьяный мужчина вышел с ружьём и начал стрелять в небо. Его пыталась успокоить женщина, но он не унимался и решил выместить злобу на прохожих», — рассказали югорчание в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Сообщается, что оружие было не боевым, а пневматическим. Также автор видео рассказал, что мужчина подстрелил одного человека.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД РФ по ХМАО. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство сообщало, что охотник случайно прострелил голову жителю Югры. Мужчина скончался в больнице.
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