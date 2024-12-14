БПЛА неизвестного происхождения парализовали работу аэропорта в США

Дроны неизвестного происхождения парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк (США). После случившегося местный губернатор Кэти Хокул заявила, что ситуация с загадочными беспилотниками, которые уже несколько недель пугают американцев, «зашла слишком далеко».
«Прошлой ночью взлетно-посадочные полосы на аэродроме Стюарт были закрыты примерно на час из-за активности беспилотников в воздушном пространстве. Это зашло слишком далеко», — на заявление Кэти Хокул ссылается РИА Новости. Губернатор штата также призвала к помощи федеральных властей на фоне инцидента.
По данным американских СМИ, в стране растет страх перед неизвестными БПЛА. В ФБР считают, что реакция общественности — чрезмерная, пишет RT. Ранее неустановленные дроны были замечены над авиабазой США Рамштайн в Германии, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.