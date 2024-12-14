14 декабря 2024

БПЛА неизвестного происхождения парализовали работу аэропорта в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Взлетно-посадочные полосы на аэродроме Стюарт были временно закрыты
Взлетно-посадочные полосы на аэродроме Стюарт были временно закрыты Фото:

Дроны неизвестного происхождения парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк (США). После случившегося местный губернатор Кэти Хокул заявила, что ситуация с загадочными беспилотниками, которые уже несколько недель пугают американцев, «зашла слишком далеко».

«Прошлой ночью взлетно-посадочные полосы на аэродроме Стюарт были закрыты примерно на час из-за активности беспилотников в воздушном пространстве. Это зашло слишком далеко», — на заявление Кэти Хокул ссылается РИА Новости. Губернатор штата также призвала к помощи федеральных властей на фоне инцидента.

По данным американских СМИ, в стране растет страх перед неизвестными БПЛА. В ФБР считают, что реакция общественности — чрезмерная, пишет RT. Ранее неустановленные дроны были замечены над авиабазой США Рамштайн в Германии, передает «Национальная служба новостей».

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Дроны неизвестного происхождения парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк (США). После случившегося местный губернатор Кэти Хокул заявила, что ситуация с загадочными беспилотниками, которые уже несколько недель пугают американцев, «зашла слишком далеко». «Прошлой ночью взлетно-посадочные полосы на аэродроме Стюарт были закрыты примерно на час из-за активности беспилотников в воздушном пространстве. Это зашло слишком далеко», — на заявление Кэти Хокул ссылается РИА Новости. Губернатор штата также призвала к помощи федеральных властей на фоне инцидента. По данным американских СМИ, в стране растет страх перед неизвестными БПЛА. В ФБР считают, что реакция общественности — чрезмерная, пишет RT. Ранее неустановленные дроны были замечены над авиабазой США Рамштайн в Германии, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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