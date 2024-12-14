14 декабря 2024
13 декабря 2024

В Челябинске начали продавать шоколадные пельмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фестиваля «Пельменный гид» в новом ресторане "Два деда". Екатеринбург, пельмени
Пельмени из шоколада становятся подарочным трендом Фото:

В Челябинске в качестве подарка желающим предлагают приобрести букеты из шоколадных пельменей. Презент в виде популярного русского блюда кондитеры изготавливают на заказ. Соответствующие объявления размещены на интернет-площадке.

«Букет из шоколадных пельменей из бельгийского шоколада с „фаршем“ из жареного фундука. Диаметр букета 19-20 см, 24 штуки. Цена 1900 рублей», — рассказала продавец на сайте «Авито».

Еще один автор объявления из Челябинска предлагает шоколадные композиции из пельменей, огурцов и хлеба за 750 рублей. Однако вес такого изделия меньше — 160 граммов.

В Магнитогорске аналогичные букеты из шоколадных пельменей продают за 950 рублей. Какие продукты использованы для их создания, не уточняется.

Как сообщало URA.RU ранее, кондитер из Магнитогорска испекла торт в виде фигурки с изображением певца Shaman. Как отметила женщина, технику создания десерта она изучила в Иране.

Челябинцам предлагают оригинальную пельменную композицию
Челябинцам предлагают оригинальную пельменную композицию

Пельмени, хлеб и огурцы выполнены из молочного шоколада
Пельмени, хлеб и огурцы выполнены из молочного шоколада

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В Челябинске в качестве подарка желающим предлагают приобрести букеты из шоколадных пельменей. Презент в виде популярного русского блюда кондитеры изготавливают на заказ. Соответствующие объявления размещены на интернет-площадке. «Букет из шоколадных пельменей из бельгийского шоколада с „фаршем“ из жареного фундука. Диаметр букета 19-20 см, 24 штуки. Цена 1900 рублей», — рассказала продавец на сайте «Авито». Еще один автор объявления из Челябинска предлагает шоколадные композиции из пельменей, огурцов и хлеба за 750 рублей. Однако вес такого изделия меньше — 160 граммов. В Магнитогорске аналогичные букеты из шоколадных пельменей продают за 950 рублей. Какие продукты использованы для их создания, не уточняется. Как сообщало URA.RU ранее, кондитер из Магнитогорска испекла торт в виде фигурки с изображением певца Shaman. Как отметила женщина, технику создания десерта она изучила в Иране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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