В Челябинске в качестве подарка желающим предлагают приобрести букеты из шоколадных пельменей. Презент в виде популярного русского блюда кондитеры изготавливают на заказ. Соответствующие объявления размещены на интернет-площадке.
«Букет из шоколадных пельменей из бельгийского шоколада с „фаршем“ из жареного фундука. Диаметр букета 19-20 см, 24 штуки. Цена 1900 рублей», — рассказала продавец на сайте «Авито».
Еще один автор объявления из Челябинска предлагает шоколадные композиции из пельменей, огурцов и хлеба за 750 рублей. Однако вес такого изделия меньше — 160 граммов.
В Магнитогорске аналогичные букеты из шоколадных пельменей продают за 950 рублей. Какие продукты использованы для их создания, не уточняется.
Как сообщало URA.RU ранее, кондитер из Магнитогорска испекла торт в виде фигурки с изображением певца Shaman. Как отметила женщина, технику создания десерта она изучила в Иране.
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В Челябинске в качестве подарка желающим предлагают приобрести букеты из шоколадных пельменей. Презент в виде популярного русского блюда кондитеры изготавливают на заказ. Соответствующие объявления размещены на интернет-площадке. «Букет из шоколадных пельменей из бельгийского шоколада с „фаршем“ из жареного фундука. Диаметр букета 19-20 см, 24 штуки. Цена 1900 рублей», — рассказала продавец на сайте «Авито». Еще один автор объявления из Челябинска предлагает шоколадные композиции из пельменей, огурцов и хлеба за 750 рублей. Однако вес такого изделия меньше — 160 граммов. В Магнитогорске аналогичные букеты из шоколадных пельменей продают за 950 рублей. Какие продукты использованы для их создания, не уточняется. Как сообщало URA.RU ранее, кондитер из Магнитогорска испекла торт в виде фигурки с изображением певца Shaman. Как отметила женщина, технику создания десерта она изучила в Иране.