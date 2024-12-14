Развлечения Интересное В Челябинске начали продавать шоколадные пельмени. Фото 15 декабря 2024 в 04:52 Размер текста - 17 + Пельмени из шоколада становятся подарочным трендом Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске в качестве подарка желающим предлагают приобрести букеты из шоколадных пельменей. Презент в виде популярного русского блюда кондитеры изготавливают на заказ. Соответствующие объявления размещены на интернет-площадке. «Букет из шоколадных пельменей из бельгийского шоколада с „фаршем“ из жареного фундука. Диаметр букета 19-20 см, 24 штуки. Цена 1900 рублей», — рассказала продавец на сайте «Авито». Еще один автор объявления из Челябинска предлагает шоколадные композиции из пельменей, огурцов и хлеба за 750 рублей. Однако вес такого изделия меньше — 160 граммов. В Магнитогорске аналогичные букеты из шоколадных пельменей продают за 950 рублей. Какие продукты использованы для их создания, не уточняется. Как сообщало URA.RU ранее, кондитер из Магнитогорска испекла торт в виде фигурки с изображением певца Shaman. Как отметила женщина, технику создания десерта она изучила в Иране. Челябинцам предлагают оригинальную пельменную композицию Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/produkty_pitaniya/buket_iz_shokoladnyh_pelmeney_s_farshem_3643841013 Пельмени, хлеб и огурцы выполнены из молочного шоколада Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/produkty_pitaniya/shokoladnye_pelmeni_hleb_3713074641 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске в качестве подарка желающим предлагают приобрести букеты из шоколадных пельменей. Презент в виде популярного русского блюда кондитеры изготавливают на заказ. Соответствующие объявления размещены на интернет-площадке. «Букет из шоколадных пельменей из бельгийского шоколада с „фаршем“ из жареного фундука. Диаметр букета 19-20 см, 24 штуки. Цена 1900 рублей», — рассказала продавец на сайте «Авито». Еще один автор объявления из Челябинска предлагает шоколадные композиции из пельменей, огурцов и хлеба за 750 рублей. Однако вес такого изделия меньше — 160 граммов. В Магнитогорске аналогичные букеты из шоколадных пельменей продают за 950 рублей. Какие продукты использованы для их создания, не уточняется. Как сообщало URA.RU ранее, кондитер из Магнитогорска испекла торт в виде фигурки с изображением певца Shaman. Как отметила женщина, технику создания десерта она изучила в Иране. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям