Гало видели в разных уголках Прикамья (архивное фото)
Жители Пермского края в ночь на 15 декабря могли наблюдать лунное гало в небе. Фотографии и видео этого редкого природного явления очевидцы выложили в мессенджеры и соцсети.
«Лунное гало, выглядит красиво. Кунгурский округ», — указали в одном из таких сообщений подписчики telegram-канала «ЧП Пермь».
Гало — это атмосферное оптическое явление, при котором возникает вторичное свечение возле Солнца или Луны. Его можно наблюдать на фоне аномально низких температур. Ранее гало наблюдали жители Октябрьского.
Гало заметили в Перми
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