14 декабря 2024

Пермяки заметили в небе редкое оптическое явление. Фото, видео

В ночном небе над Пермским краем появилось лунное гало
© Служба новостей «URA.RU»
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Гало видели в разных уголках Прикамья (архивное фото)
Гало видели в разных уголках Прикамья (архивное фото) Фото:

Жители Пермского края в ночь на 15 декабря могли наблюдать лунное гало в небе. Фотографии и видео этого редкого природного явления очевидцы выложили в мессенджеры и соцсети.

«Лунное гало, выглядит красиво. Кунгурский округ», — указали в одном из таких сообщений подписчики telegram-канала «ЧП Пермь».

Гало — это атмосферное оптическое явление, при котором возникает вторичное свечение возле Солнца или Луны. Его можно наблюдать на фоне аномально низких температур. Ранее гало наблюдали жители Октябрьского.

Гало заметили в Перми
Гало заметили в Перми
Фото:

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Жители Пермского края в ночь на 15 декабря могли наблюдать лунное гало в небе. Фотографии и видео этого редкого природного явления очевидцы выложили в мессенджеры и соцсети. «Лунное гало, выглядит красиво. Кунгурский округ», — указали в одном из таких сообщений подписчики telegram-канала «ЧП Пермь». Гало — это атмосферное оптическое явление, при котором возникает вторичное свечение возле Солнца или Луны. Его можно наблюдать на фоне аномально низких температур. Ранее гало наблюдали жители Октябрьского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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